Жінка успадкувала шалену суму від родича, про існування якого не знала

Жінка розповіла, як думала, що її дурять, коли дізналася, що успадкувала велику суму від невідомого родича.

Про це пише Liverpool Echo.

Анна Філліпс успадкувала частку в 180 тисяч фунтів стерлінгів (понад 230 тисяч доларів) від літнього родича, попри те, що ніколи не зустрічалася з ним.

Джордж Андерсон з Евертона помер у липні 2019 року в будинку для людей похилого віку в Кіркбі, Мерсісайд. 81-річний чоловік не склав заповіту і не мав близьких родичів.

Денні Карран, зірка серіалу BBC TV "Мисливці за спадкоємцями" був викликаний, щоб розшукати давно втрачену родину.

Як виявилося, у Джорджа була одна дитина, але вона так і не одружилася, тому експерти заглибилися в його генеалогічне дерево. 65-річна Анна була однією із 26 бенефіціарів майна чоловіка. Вона назвала цю новину "сюрреалістичною".

"Я отримала листа та одразу подумала, що це шахрайство. Я ніколи у житті не чула про нього. Потім трохи пізніше, коли я поверталася додому після денного навчання, мені зателефонували. Було просто сюрреалістично чути, що я була пов'язана із цією людиною, яку я ніколи не знала, і що мене вистежили як бенефіціарку його майна. Це було зовсім неймовірно", - прокоментувала вона.

Анна Філліпс з чоловіком / Фото: Danny Curran, Finders International

Джордж був сином Елізабет Філліпс і Джорджа Андерсона, які одружилися 1937 року. Його батько помер 1969 року, а мати померла 1998-го.

Мати Джорджа, Елізабет Філліпс, була однією з десяти дітей, четверо з яких померли в дитинстві. Один із братів Елізабет, Томас Філліпс, є дідусем доктора Філліпса. Тож мати Джорджа та її дідусь були братами та сестрами.

Вона додала: "Це така ганьба, що я ніколи не знала його або ми ніколи не зустрічалися. Тепер я розумію, як я пов'язана з ним, але сама б ніколи не зрозуміла цього. Весь процес допоміг нам відновити зв'язок із великою родиною, а можливість скласти повне генеалогічне дерево — це справді щось особливе. Хоча спадщина не змінює життя, вона, звичайно, стала приємним сюрпризом. Частину ми заплатили за іпотекою у Тасманії, а потім віддали частину нашим дітям. Ця спадщина також допомагає нам на наступному етапі життя мого чоловіка Роберта та мого життя, ми маємо намір продовжувати займатися творчістю, займатися мистецтвом та музикою, коли ми вийдемо на пенсію та продовжити нашу подорож".

Нагадаємо, підлітки зробили випускну сукню та смокінг зі скотчу та виграли 10 тисяч доларів. Вони взяли участь у креативному конкурсі.

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