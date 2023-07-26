"Жінка-вампірка" зробила 49 модифікацій тіла: вставила титанові роги і зататуювала очі (фото)

Першу серйозну зміну зовнішності вона зробила ще 17 років тому.

Мексиканка Марія Хосе Крістерна відома як "жінка-вампірка".

Як пише dailystar.co.uk, вона загалом зробила 49 модифікацій тіла, зокрема ікласті зуби, роздвоєний язик, титанові роги та татуювання очей.

До слова, 47-річна, яка має юридичну освіту та виховує чотирьох дітей – рекордсменка Книги рекордів Гіннеса. Вона покрила 90% свого тіла татуюваннями та щедро начинила його імплантами.

Марія Крістерна / Фото: instagram.com/marycristerna_la_mujer_vampiro

Цікаво, що вона походить з дуже релігійної сім'ї. Вперше Марія почала змінювати своє тіло, коли їй було лише 14 років, зробивши своє перше татуювання.

Потім у 30 років вона зробила свою першу модифікацію за допомогою імплантату, вирішивши вставити його собі на чоло на знак "визволення".

Марія Крістерна / Фото: instagram.com/marycristerna_la_mujer_vampiro

Свій вигляд жінка називає ознакою мужності, сили та свободи після того, як вона пережила домашнє насильство.

"Єдиний спосіб втекти від насильства та зловживань – любити себе. Ми прийшли у цей світ, щоб бути щасливими", - сказала вона.

Марія Крістерна / Фото: instagram.com/marycristerna_la_mujer_vampiro

Але не всі позитивно реагують на її унікальний зовнішній вигляд. Марія розповіла, що люди поряд з її домом спочатку переходили вулицю, коли бачили її, і хрестилися, наче вона була дияволом. Дехто навіть звинувачував її в одержимості або вживанні наркотиків.

Марія Крістерна / Фото: instagram.com/marycristerna_la_mujer_vampiro

Тепер у неї є віддані шанувальники, які хвалять її зовнішність, а деякі називають її "прекрасною богинею" та "витвором мистецтва".

Втім, попри компліменти, жінка попереджає людей, щоб вони добре подумали, перш ніж йти її стопами.

Нагадаємо, нещодавно "чорний іншопланетянин", який відрізав вуха, ніс і пальці, показав, який мав вигляд у 13 років. Він опублікував фотоколаж, де порівняв себе теперішнього і підлітка.

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