Жінка вдалася до крайнощів, щоб спіймати хлопця-зрадника на гарячому: його реакція була дикою

Жінка, яка підозрювала, що її партнер зраджує її, пішла на крайні заходи, щоб спіймати його на гарячому – і була абсолютно приголомшена його реакцією, коли його визнали винним.

Про це пише Mirror.

Синтія Лоя вирішила перевірити вірність свого партнера, але була спустошена, коли дізналася правду. Хитра дівчина вирішила використати фальшивий номер для листування зі своїм хлопцем, видаючи себе за іншу жінку, і була шокована його невірністю. Він навіть не здогадувався, що його "коханка" насправді була його дівчиною. Це сталося після того, як вона знайшла повідомлення від іншої жінки, тож вирішила влаштувати йому пастку, щоб упіймати його на гарячому.

Синтія з Техасу, США, розповіла, що її партнер раніше зраджував її, але вона пояснила, що дала йому ще один шанс і прийняла його назад. Однак вона вирішила перевірити його вірність, оскільки все ще бореться з проблемами довіри.

Синтія пояснила: "Я завантажила фальшивий застосунок для обміну повідомленнями, створила фальшивий номер і написала своєму хлопцеві. Коли я знайшла повідомлення з іншою дівчиною, я вивчала, як вона ставить смайлики, щоб знати, як писати, як вона".

Синтія / Фото: скриншот з відео

Потім 28-річна дівчина прикинулася іншою жінкою, а її хлопець написав, що їм потрібно тримати свої стосунки в таємниці від його дівчини. Він не знав, що весь цей час писав це своїй дівчині.

Тоді вона вирішила по-справжньому перевірити його і побачити, кого він насправді цінує більше. Під час телефонної розмови зі своїм хлопцем вона почала писати йому повідомлення від імені іншої жінки і запропонувала зустрітися – і стверджувала, що він погодився "миттєво". Вона пояснила: "Я писала йому повідомлення від імені іншої дівчини, поки ми розмовляли телефоном. Я написала йому, щоб дізнатися, чи не хоче він зустрітися. Він почав намагатися покласти слухавку, сказав, що має йти допомагати братові".

Потім вона сіла в машину і зустрілася з ним, але він, як стверджується, намагався перекласти всю провину на неї. Він стверджував, що знав, що весь цей час писав саме їй, і що він просто хотів побачити, наскільки вона може бути божевільною. Дівчина розповіла: "Я сіла в машину і під'їхала до його будинку, зовсім не тихо, я давила на газ. Він сказав: "Я весь цей час знав, що це ти, я знаю, що ти божевільна, я просто хотів перевірити, чи ти приїдеш".

Сперечаючись понад годину, вона погодилася прийняти його назад, але через тиждень її серце було розбите, коли вона дізналася, що він знову писав SMS своїй коханці. "Я зібрала свої речі і пішла з його будинку, не можу повірити, що дозволила собі ходити туди-сюди стільки разів", - зізналася вона.

Нагадаємо, чоловік переплутав дату народження дружини та залишив її в аеропорту. Через його помилку жінку не пустили на літак.

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