Жінка вдавала з себе хвору на рак військову та виманила чималу суму: чим все закінчилося

Гроші вона отримувала у вигляді пожертвувань на лікування.

Жінка з Род-Айленда, США, брехала про те, що була пораненою ветеранкою морської піхоти, у якої діагностували рак.

Таким чином 32-річна Сара Джейн Кавано зібрала понад 250 000 доларів у вигляді благодійних пожертвувань для свого "лікування". Про це пише nypost.com.

Шахрайка придбала військову форму морської піхоти та носила її на публічних заходах. Вона стверджувала, що служила в Іраку та Афганістані від 2009-го до 2016 року і була поранена під час служби в Іраку. Нібито вдихання твердих частинок вибухової речовини викликали у неї рак легень.

Фото: nypost.com

Такою аферою Сара займалася понад п'ять років. Так, дев'ять ветеранських благодійних організацій виділили Кавано кошти, які вона використала для оплати фізіотерапії, догляду вдома, ретритів, членства у тренажерному залі та рахунків за електрику, а також подарункових карток на продукти та інші предмети першої необхідності.

До початку 2022 року Кавано не викликала жодних підозр. Але минулого року благодійна організація HunterSeven, яку заснували ветерани, провела перевірку біографічних даних про її військову службу та викрила шахрайку.

Фото: nypost.com

Спочатку їй загрожувало покарання у вигляді 24 років ув’язнення. Кавано визнала себе винною у крадіжці особистих даних за обтяжливих обставин, підробці свідоцтв про звільнення з армії, шахрайському використанні військових медалей та чотирьох випадках шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку в липні 2022 року.

У результаті, жінку засудили майже до шести років за ґратами та зобов’язали повністю відшкодувати збитки.

Нагадаємо, науковці виявили нового "рідкісного і гігантського" павука Euoplos Dignitas. Він має діаметр близько 50-центової монети і мешкає в лісовій місцевості в Австралії.

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