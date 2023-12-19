Жінка вдочерила 38-річну найкращу подругу: заради якої вигоди вона це зробила (фото)

Південнокорейська жінка потрапила до заголовків міжнародних новин через те, що на законних підставах вдочерила свою дорослу найкращу подругу.

Про це пише Oddity Central.

Це сталося після того, як хвороба змусила її усвідомити, що їм потрібний міцніший зв'язок, щоб дбати одна про одну.

44-річна Юн Со-ран виросла в стереотипній південнокорейській патріархальній сім'ї, в якій її батько був годувальником, а матері була відведена роль домогосподарки, обслуговуючи сім'ю чоловіка. Вона працювала заради них все своє життя, але так і не отримала ні краплі подяки від чоловіка, але подбала про те, щоб Со-ран пішла іншим життєвим шляхом.

Читайте провідні новини дня:

У дитинстві вона навіть ніколи не пускала її на кухню і завжди говорила їй берегти свою волю. Юн Со-ран заприсяглася ніколи не чинити так, як її мати, і вирішила не виходити заміж і не заводити дітей. До сьогодні вона вважає, що вийти заміж було б безвідповідально з її боку, але також розуміє, що бувають ситуації, коли лише члени сім'ї можуть допомогти.

2016 року, переїхавши до сільської місцевості, щоб уникнути стресу міського життя і бути ближче до природи, Юн зустріла Лі Ео-рі, яка переїхала туди з дуже схожих причин. Вони стали найкращими подругами і через рік з'їхалися разом.

Юн Со-ран і Лі Ео-рі / Фото: скриншот з відео

Вони поділяли любов до рослин, вегетаріанської кухні та проєктів "зроби сам", і обидві були щасливі самотні. Дві жінки вирішили, що спільне життя полегшить небезпечне життя на самоті, а також забезпечить, щоб їм було кого взяти з собою на старості або у разі невідкладної медичної допомоги. Потрібно було лише декілька місяців, щоб гармонізувати їхній спосіб життя, і, хоча романтичних стосунків у них не було, вони почали поводитися як сім'я. Вони ділили рахунки, виконували домашню роботу і навіть володіли будинком, в якому жили разом. Але невдовзі вони зрозуміли, що в певних ситуаціях вони все одно були чужими.

Юн Со-ран і Лі Ео-рі / Фото: скриншот з відео

Декілька років тому, коли Юн Со-ран потрапила до лікарні через хронічний головний біль, вона зрозуміла, що закони Південної Кореї дозволяють лише членам сім'ї ухвалювати важливі рішення за пацієнта або навіть відвідувати його в лікарні. Це було брутальне пробудження, що змусило обох жінок задуматися, що ж стане з їхнім планом дбати одна про одну.

"Сім'я, визначена чинним законодавством, по суті заснована на сексуальному союзі, а також на дітях, які виникли внаслідок цього сексуального союзу", - сказала Юн Со-ран агентству AFP. "Але я думаю, що емоційні зв'язки мають найбільшу важливість. Тому коли я з кимось і відчуваю максимальну емоційну стабільність і спокій, думаючи про нього, я вірю, що ця людина дійсно може бути моєю сім'єю".

Спочатку двоє подруг обмірковували ідею інсценувати романтичні стосунки, щоб побратися, але Південна Корея не визнає одностатеві шлюби, тому вони не мали іншого вибору, окрім як удочеріння. Все, що потрібно було зробити Юн Со-ран, це довести, що вона старша 38-річної Лі Ео-рі, отримати схвалення матері і не бути її біологічною дитиною.

Юн Со-ран і Лі Ео-рі / Фото: скриншот з відео

Після подавання документів процес усиновлення зайняв лише 24 години.

"Ми хочемо простих речей, таких як турбота одна про одну, підписання медичного висновку, відпустка з роботи, щоб подбати про одну з нас, коли інша хвора, чи організація похорону, коли одна із нас помре. Але це неможливо зробити в Кореї, якщо ми не є законною сім'єю", - сказала Юн.

Історія південнокорейки, яка стала матір'ю своєї найкращої подруги, поширилася як лісова пожежа та надихнула Юн на написання мемуарів під назвою "Я удочерила подругу".

Нагадаємо, відомий мільярдер хоче усиновити свого 51-річного садівника і зробити його спадкоємцем. Лише на дивідендах садівник зможе отримувати близько 40 млн євро на рік.

Читайте також: