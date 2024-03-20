Жінка вдруге вийшла заміж за свого ексчоловіка і виховує його дитину від коханки

Жінка розповіла, як прийняла доньку колишнього чоловіка від іншої жінки та вдруге вийшла за нього заміж.

Оріана Ліндсей має понад 21 000 підписників на TikTok, де вона ділиться життям матері чотирьох дітей.

Вона заохочує інших не втрачати надії після того, як вийшла заміж за свого "найкращого друга" після їхнього розлучення.

Вона поділилася фотографією, зробленою у віці 16 років, і розповіла, що у них вже було двоє дітей, коли вони одружилися у 19.

Оріана з чоловіком / Фото: tiktok.com/@oriana95_

"Якби ти сказав мені, що через сім років ми розлучимося, це б повністю розбило мене", - написала вона. "Якби ти сказав мені, що через три роки ми знову одружимося, я, мабуть, не повірила б тобі. Якби ти сказав, що я стану мамою для наймилішої дівчинки, я б все одно не повірила. Якби ти сказав мені, що за місяць до нашого весілля я дізнаюся, що вагітна, я б подумала, що ти брешеш. Якби ти сказав мені, що потім у нас буде весілля нашої мрії, я б все одно не повірила".

Оріана з названою донькою / Фото: tiktok.com/@oriana95_

Оріана поділилася, що їм з чоловіком знадобилося два роки, щоб возз'єднатися. Вона стверджує, що жодна книжка з самодопомоги чи блог не змогли б допомогти відновити їхній шлюб.

"Ми обидва намагалися рухатися далі і намагалися в основному прикидатися в нашому житті, але нічого не виходило", - сказала вона. "Ми завжди мали бути разом. І для всіх людей в моїх DM (особистих повідомленнях) і моїх коментарях, які просять допомогти, що "мені робити, моєму чоловікові і моїй дружині"... Моліться за них, моліться за їхнє серце, моліться за їхній розум. Якщо ви не вірите в Бога, дозвольте мені сказати вам дещо. Давайте молитися разом, тому що лише Бог повернув мене до мого колишнього чоловіка. Немає жодного іншого шляху, жодної іншої надприродної сили, це був Бог і крапка. Я не жартую, коли кажу, що буду молитися за вас", - додала вона.

Оріана з чоловіком / Фото: tiktok.com/@oriana95_

Мама сказала, що у неї "чудові" стосунки з матір'ю дитини, яка народилася у її чоловіка після розлучення.

Тисячі людей подякували Оріані за її слова підбадьорення. Однак інші глядачі зізналися, що не одружилися б зі своїм чоловіком після того, як у нього народилася дитина від іншої жінки.

Нагадаємо, чоловік зраджував дружину з 18-річною дівчиною їхнього сина. Вона була шокована, дізнавшись, що відбувалося у її будинку.

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