Жінка видалила подвійне підборіддя та похизувалася результатом операції: фото до і після

Вона комплексувала через нього ще від підліткового віку.

Австралійка наважилася на операцію з видалення подвійного підборіддя та похизувалася результатом.

Про це пише Daily Star.

Анжела Гатчінсон боролася з опуклістю під підборіддям ще від підліткового віку. Попри те, що вона скинула зайву вагу, це не допомогло. 33-річна жінка з жахом побачила, що жир на підборідді так і залишився.

Анжела Гатчінсон / Фото: SWNS

Тож вона вирішила зробити ліпосакцію – процедуру, під час якої жир видаляється з підборіддя за допомогою канюлі.

Рішуче налаштована мама подолала двогодинний шлях до клініки, щоб зробити операцію, виклавши 4 тисячі австралійських доларів (2600 доларів США) за підборіддя своєї мрії.

Вона зробила ліпосакцію 16 квітня, залишаючись притомною протягом всієї процедури завдяки місцевій анестезії, яка знеболювала обличчя. Хірург видалив жир з трьох ділянок обличчя – по дві за кожним вухом і одну через підборіддя. Після операції Анжелі наклали ремінь для підборіддя і пов'язку на голову на три дні і порадили відпочити.

Тепер Анжела не може натішитися своєму новому вигляду.

Анжела Гатчінсон / Фото: SWNS

Вона поділилася: "Коли я записалася на ліпосакцію, я розплакалася, тому що так давно хотіла її зробити, і результати просто приголомшливі. Час відновлення був дуже швидким – у мене були дуже сильні синці, але вони зникли протягом шести днів. Коли я порівнюю свої фотографії до і після, я почуваюся в екстазі – я більше не відчуваю, що мені потрібно ховатися від камери. Результат просто божевільний. Я дуже-дуже щаслива".

Анжела Гатчінсон / Фото: SWNS

Нагадаємо, 37-річна жінка шокувала схудненням на 200 кіло. Раніше вона важила понад 315 кг.

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