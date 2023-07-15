Жінка віддала своєму фальшивому бойфренду 80 000 доларів: як він її надурив (фото)

Вона довго не вірила в те, що попалася на гачок шахрая.

Жінка заплатила своєму фальшивому хлопцеві 80 000 доларів, перш ніж зрозуміла, що стосунки були несправжні і що її обманюють.

Про це пише ladbible.com.

Цією жінкою була Террі, яка почала листуватися з чоловіком, який назвався Рікардо, у Facebook.

Він сказав їй, що він багатий і шукає собі кохану, і що, хоча він з Лос-Анджелеса, його робота тримає його в Монреалі, Канада, тому вони не можуть зустрітися.

Вони досить швидко порозумілися, сказавши одне одному, що закохані, і розмовляючи декілька разів на день.

Потім, приблизно через місяць після початку стосунків на відстані, Рікардо попросив Террі інвестувати 10 000 доларів у криптовалюту Біткоїн і сказав їй, що через шість місяців вона стане мільйонеркою.

Згодом вона надіслала десь близько 80 000 доларів, у той час як її сім'я сказала їй, що стурбована тим, що все це шахрайство, і намагалася переконати Террі в цьому.

Вона сказала, що кожного разу, коли вони планували зустрітися, "завжди було виправдання", і її сестра Теммі привела Террі на шоу до доктора Філа, де вона продовжувала наполягати на тому, що вірить, що Рікардо справжній.

Террі / Фото: YouTube/Dr. Phil

Проте під час шоу трохи покопалися в цьому питанні і з'ясували, що Рікардо насправді був людиною на ім'я Джеймс, який ніколи не розмовляв з Террі.

Натомість він був людиною, у якої "бойфренд Террі" вкрав фотографії, і він пояснив, що це було навіть не вперше, коли його знімки були вкрадені.

"Рікардо", який насправді був Джеймсом / Фото: YouTube/Dr. Phil

У записаному відео він сказав доктору Філу, що "займається цим понад 10 років" і сподівається, що люди зрозуміють, що його фотографії використовували шахраї і що це не він.

Тим часом Террі сказала, що вона була "вбита горем", виявивши, що Рікардо був шахраєм, але сказала, що вона не звинувачує Джеймса і "не вдарить його", якщо вона коли-небудь побачить його особисто.

Нагадаємо, бабуся розбагатіла завдяки удару блискавки. Тепер вона багатша на 50 тисяч доларів.

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