Жінка відкрила п'ятизірковий готель для курей за системою "все включено" – фото

В Англії жінка відкрила готель для курей.

Про це пише Metro.

Катріона Шовлін, яка має вісім власних птахів, дозволяє курям і качкам жити у своєму притулку в Апчерчі, графство Кент, беручи 3 фунти стерлінгів (148 грн) за птаха на день, за що вони отримують м'яку підстилку, повноцінне меню і необмежений доступ до будиночка і гойдалок.

Також для тварин грають заспокійливі мелодії і є пилова ванна, де кури можуть митися.

Після того, як новина про її курячі готелі стала вірусною в листопаді минулого року, Катріона каже, що її телефон "розривається від дзвінків", і багато клієнтів нарешті поїхали у відпустку після багатьох років відсутності такої можливості.

Жінка відкрила готель для курей / Фото: SWNS

31-річна Катріона, випускниця ветеринарного факультету, також пропонує візити "до курчат", коли вона доглядає більших стад, які не можуть бути переміщені з їхнього оточення.

Вона поділилася: "Це було чудово. Люди, мабуть, думали, що я збожеволіла, але майже весь рік було багато замовлень. Але насправді люди, які мають курей і качок, були такі щасливі – телефон розривався від дзвінків. Люди казали, що шукали його роками. Чесно кажучи, у мене було декілька дійсно чудових відгуків! Мені подобається думати, що це все ще п'ятизірковий готель. Бронювання буває різним – хтось на довгі вихідні, хтось на два чи три вихідні за раз. Був великий попит, і я думала про те, щоб відкрити ще один готель на території, так що потенційно це в планах".

Жінка відкрила готель для курей / Фото: SWNS

Декілька років тому Катріона придбала стадо курей, коли доглядала їх для сусіда. Але її власні птахи мають автоматичні розсувні двері з курника на вигул, і їх тримають окремо від інших приїжджих стад.

Катріона каже: "Курей не можна змішувати, тому що зграя є зграя, і вони дуже територіальні. Тому вони тримаються подалі від моїх, щоб їх не було видно. Це дуже мирне, нестресове середовище. Насправді вони досить розпещені. Холодного ранку на сніданок вони їдять пташину кашу, потім трохи курячого корму або гранул. Вдень вони отримують кукурудзу, яка зігріває їх протягом ночі. Звичайно, будь-які ласощі потрібно давати в міру, інакше вони не будуть їсти свою їжу! Дискотека та класична музика також не втрачають своєї популярності".

Жінка відкрила готель для курей / Фото: SWNS

Нагадаємо, деякі породи курей за належного догляду можуть прожити довше десятка років. Середня курка живе від трьох до семи років.

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