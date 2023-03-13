Жінка відмовила чоловіку: тепер він закидає її балкон фекаліями та зриває білизну

Жертві навіть довелось звернулася до суду із проханням заборонити чоловікові наближатися до неї.

В ізраїльському місті Кір'ят-Моцкін 55 жінка знову звернулась до суду з проханням виписати її колишньому коханцеві заборону наближатися до неї. Чоловік перетворив її життя на пекло.

Про це пише місцеве видання.

Як розповіла жінка, колишній – це її сусід. Певний час пара булиу у романтичних стосунках, але через агресивну поведінку чоловіка жінка з ним розійшлась.

"Він постійно шкодить мені: закидав мій балкон фекаліями, постійно зриває білизну, яку я вішаю на балконі для просушки, змастив замок дверей клеєм, щоб я не змогла вийти з дому. На моє нещастя, ми – сусіди, і він ще постійно підглядає за мною", - розповіла вона.

За її словами, у червні минулого року вона вже добилася заборони для нього на наближення, але термін рішення минув – і він знову став мучити її.

Нагадаємо, 62-річна бабуся хоче восьму дитину від чоловіка, який молодший за неї майже на 40 років.

Читайте також: