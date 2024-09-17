Жінка відмовилась від популяної закуски і схудла на 36 кг: фото до та після

У Великій Британії жінка мала залежність від чипсів та іншої шкідливої їжі, через що вона постійно набирала вагу. Проте після відмови від улюблених ласощів її зовнішність різко змінилась.

Про це пише mirror.co.uk.

Ліза Бернетт з Гартфордширу потайки перекушувала за спиною у своєї сім'ї, з'їдаючи на день по чотири пакетики улюблених чипсів.

У найважчий для себе час 43-річна жінка важила понад 127 кілограмів і зізнається, що у неї були нездорові стосунки з їжею. Ліза навіть вдавала, що замовляє їжу для свого партнера у фаст-фудах, щоб отримати подвійну порцію.

"Я просто обожнюю чипси та пікантні закуски... Чипси робили мене щасливою, тому що я могла їсти їх і їсти, і вони не закінчувалися після кількох укусів", - каже жінка.

Ліза намагалась дотримуватись дієти, проте постійно зривалась. Переломним моментом для неї стала трагічна загибель її свекрухи, з якою жінка дружила. Тоді ж її чоловік Ешлі вирішив схуднути і Ліза сказала, що складе йому компанію.

За 8 місяців жінка схудла до 91 кілограма. А її партнер до 95. Ліза зізнається, що тоді вона вперше купила собі купильник 16 розміру (XL), проте вона продовжила рахувати калорії та вживати здоровішу їжу і зараз мріє, що вдягне одяг 10 розміру (S).

Ліза Бернетт показала, який вигляд мала до схуднення та після / Фото: mirror.co.uk

Ліза зізнається, що інколи все ще вживає чипси, проте низькокалорійні та лише обмежену кількість. Також жінка показала, як вона змінилась.

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