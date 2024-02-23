Жінка відмовилася від цукру на шість тижнів і була шокована, як змінилося тіло: фото до і після

Австралійська модель та дизайнерка бікіні Каріна Ірбі продемонструвала перетворення свого тіла після відмови від цукру.

34-річна інфлюєнсерка опублікувала дві свої фотографії: одна зроблена до того, як вона розпочала свій експеримент "без цукру", а інша — через декілька тижнів.

Каріна розповіла фанатам, що тепер вона "набагато менш роздута" і що її "органи сказали їй спасибі".

Каріна Ірбі / Фото: instagram.com/karinairby

Вона написала: "На півдорозі до відмови від цукру мій живіт відчуває любов! Це мій третій раз, коли я беру на себе завдання відмовитися від усього рафінованого цукру, і дозвольте мені сказати вам, що ефект кристально зрозумілий. По-перше, мій роздутий живіт нарешті заспокоївся. Я почуваюся набагато легше, і мої органи напевно вдячні мені. Але, на жаль, моя екзема все ще спричиняє істерику. Тіло так само свербить і покривається плямами, як і завжди. З іншого боку, я почуваюся мотивовано. Хто знає, можливо, я вийду на зовсім новий рівень ясності, поки це завдання триває. Наважилися б ви відмовитися від рафінованого цукру на цілих 12 тижнів?".

Каріна Ірбі до експерименту / Фото: instagram.com/karinairby

Шанувальники були приголомшені результатом та поділилися своїм досвідом:

Приголомшливо! Я дотримуюсь без цукру та глютена ось уже 8 років... Найкраще, що я коли-небудь робила для себе. Жодного болю у суглобах, м'язах, запалень... Якби я знала про це раніше

О боже, це так чудово! Я почала на півтора тижні пізніше, ніж ти, ти надихнула мене на це! І я почуваюся приголомшливо! І мені вже декілька тижнів не хочеться ні цукру, ні льодяників, ні шоколаду. Дякую за натхнення

Ого, я хотіла би спробувати! Щиро кажучи, звучить так складно

Нагадаємо, жінка на 28 тижні вагітності спантеличила, як втягує чималий живіт. На її думку, цей трюк допоможе їй під час пологів.

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