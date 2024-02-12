Жінка відреставрувала скриню, яку зняли з виробництва після смерті 14 дітей – відео

Жінка показала, як переробила 60-річну скриню, щоб надати їй зовсім нового вигляду, і тепер вона може вписатися в будь-який сучасний інтер'єр.

Про це пише Newsweek.

Ліллі Скьолдал з Вічіто-Фолс, штат Техас, США, переробила кедрову скриню, зроблену ще 1961 року, яку вона купила в місцевому комісійному магазині.

Придбавши скриню за 80 доларів, Ліллі витратила близько п'яти годин на те, щоб привести її до ладу і дати їй нове життя. Вона розповіла: "Мені потрібно було зняти замок, відполірувати верхню частину, відшліфувавши її, відремонтувавши шпон за допомогою епоксидної замазки та загерметизувавши поліуретаном".

Скрині компаній Lane та Virginia Maid, яких більше не існує, були відкликані Комісією з безпеки споживчих товарів (CPSC) ще в липні 2018 року. У тодішньому пресрелізі CPSC закликала людей зняти замки та усунути будь-яку потенційну небезпеку, оскільки було виявлено, що кришка автоматично блокується при закритті. Вважається, що в період з 1977 по 2015 рік це спричинило 14 смертей дітей, оскільки вони задихнулися всередині.

Скьолдал подбала про те, щоб насамперед зняти потенційно небезпечний замок зі своєї нової скрині, а потім продовжила її повне перероблення. Вона відшліфувала верхню частину скрині, прибрала сколи на дерев'яній поверхні, замаскувала плями фарбою і надала їй більш блискучого вигляду за допомогою поліуретану на олійній основі.

"Все минуло за планом, і я була дуже задоволена кінцевим результатом", - продовжила вона.

#lanecedarchest #facebookmarketplace #thrifting #thrifthaul #furnitureflip #CapCut #thrifted ♬ original sound - lilly - furniture & home DIYs @thefurnituredoctor Now… you may be asking, how was it illegal for them to sell it to me? Well, per the CPSC, it’s illegal to resell any recalled products. Lane did offer replacement locks for their chests but stopped as of January 2023. Regardless, you should ABSOLUTELY remove the lock from any Lane or Virginia Maid cedar chest since they can’t be unlocked from within, leading to a very dangerous situation if a child decides to get into the chest. Which has unfortunately happened way too many times. Now that we discussed all the serious stuff… here’s how I restored this 1961 Lane Cedar MCM Chest! + removed the lock + cleaned it down (this is sanitary and also helps reduce amount of sanding discs used) + sanded the top with 120 grit + applied colored epoxy putty to chipped veneer, sanded it down flush once dry + applied oil based wipe on polyurethane, 3 coats on top, 1 coat on the rest + veneer paint kit to hide some blemishes + ta-daaaaa!!! This beaut is ready for another 60+ years. Now… HOW MUCH DO I PRICE THIS FOR?!!? Let me know in the comments! And check the link in my bio if you want the list of supplies used for this flip! #diy

Щойно роботу було завершено, вона поділилася дивовижним перетворенням у своєму акаунті в TikTok. Оскільки останніми днями відео стало вірусним, вона зраділа позитивному відгуку і сподівається, що це спонукає людей не відмовлятися від старих меблів.

"Людям це подобається, і вони знають про небезпеки, пов'язані з цими скринями, і про те, що замок слід зняти, щоб запобігти подальшим нещасним випадкам із задухою зі смертельним наслідком", - сказала вона.

Тепер, коли скриня безпечна і прибрана, Скьолдал займеться пошуком нового будинку для скрині.

Нагадаємо, жінка врятувала життя незнайомцю та вийшла заміж за його брата. Тепер вони разом виховують сімох дітей.

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