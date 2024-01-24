Жінка відростила на руці найдовше у світі волосся: яка його довжина (фото)

Вона дізналася про нього 12 років тому.

Мешканка Трейсі, Каліфорнія, США, потрапила до Книги рекордів Гіннеса за найдовше волосся на руках серед представниць жіночої статі.

Про це йдеться на офіційному сайті.

Мейсі Девіс-Саутерленд має одну волосину довжиною 18,40 см, а усі інші – нормальної довжини.

Вона не знала цього до 2012-го – першого року навчання у старшій школі, і гадки не має, коли воно почало рости.

"Я була в Діснейленді з родиною моєї кращої подруги Кейлі, коли її брат вказав на волосся на моїй руці", - пригадала Мейсі. "Він казав мені, що в мене дуже довга волосина, і його першою думкою було висмикнути її!".

Мейсі Девіс-Саутерленд / Фото: guinnessworldrecords.com

Мейсі відмовилася, сказавши своїм друзям, що збирається дозволити їй вирости, щоб колись вона змогла занести її до Книги рекордів Гіннеса.

Протягом багатьох років волосина на руці Мейсі неодноразово виростала до 15 см, але вона або випадково висмикувалася, або випадала.

Протягом багатьох років Мейсі берегла її. Вона воліла не розповідати надто багатьом людям, бо хотіла досягти своєї мети, перш ніж надавати цьому великого значення.

Мейсі Девіс-Саутерленд / Фото: guinnessworldrecords.com

Мейсі каже, що мала різні реакції на волосся на руках.

"Моя сім'я і найближчі друзі вважають, що це найдивовижніша і найвеселіша річ", — сказала вона. "Моя бабуся Бетті не може припинити сміятися, коли ми говоримо про це, і я усміхаюся, знаючи, що вона отримує від цього задоволення".

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Мейсі каже, що коли справа доходить до того, щоб розповісти людям, яких вона не дуже добре знає, вони дивляться на неї байдуже. Однак її це не турбує, тому що вона пристрасно бажає мати можливість відрізнятися від інших та мати рекордний титул.

Мейсі Девіс-Саутерленд / Фото: guinnessworldrecords.com

Мейсі також часто запитують, чи планує вона дозволити волоссю продовжувати рости.

"Я, звичайно, планую дозволити волоссю рости якомога довше", - сказала вона. "Я хочу подивитися, якої довжини воно стане, перш ніж ріст зупиниться".

Насправді, каже Мейсі, щоразу, коли волосся на руках відростає, здається, що воно стає все довшим і довшим.

Мейсі Девіс-Саутерленд / Фото: guinnessworldrecords.com

У майбутньому Мейсі сподівається зрештою побити свій власний рекорд і хотіла б стати рекордсменкою за найдовше волосся на руках як серед чоловіків, так і серед жінок. Зараз абсолютний рекорд утримує американець Девід Рід із показником у 21,7 см.

Але поки що вона щаслива мати лише цей титул.

Нагадаємо, Бобі можуть позбавили титулу "найстарішого пса" через сумніви, що йому був 31 рік. Минулого року собаку офіційно визнали найстарішим за всю історію.

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