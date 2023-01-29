Жінка відсиділа 5 місяців у в’язниці через м’ячик для зняття стресу

Мешканка американського міста Атланта Джузема Голдрінг провела в ув’язненні п'ять місяців через підозру у зберіганні наркотиків у м’ячику для зняття стресу — кульки, наповненої зернистою речовиною.

Про цей випадок повідомляє видання Fox 5.

Поліцейській зупинив автомобіль молодої жінки в темну пору доби, коли вона разом із другом відправлялася до центру міста. Коп отримав дозвіл оглянути її особисті речі і витягнув із сумочки антистресову іграшку. Офіцер розрізав кульку, наповнену зернистою речовиною, вважаючи, що там жінка зберігає кокаїн.

Після цього Джузему Голдрінг арештували, а антистесовий м'ячик відправили для проведення експертизи.

“Я постійно говорила офіцеру, що він робить помилку”, — розповіла жінка виданню.

Через місяць після арешту було опублікувано звіт, який показав, що жодного кокаїну в стрес-іграшці не було.

Попри те, затримана залишалася за ґратами ще чотири місяці, оскільки судді не поспішали ознайомитися зі звітом, а ув’язнена через обмеження у коштах не могла дозволити собі приватного адвоката у кримінальних справах. У неї був лише громадський захисник.

Після того, як Джузема Голдрінг вийшла на свободу, міська рада Атланти ухвалила виплатити їй компенсацію у розмірі 1,5 мільйона доларів. Молода жінка сподівається, що ці гроші дозволять їй почати новий шлях.

Нагадаємо, іспанська поліція вилучила понад 4,5 тонни кокаїну вартістю понад 100 млн євро на вантажному судні Orion V під прапором Того, який слідував з Колумбії. Незаконний вантаж контрабандисти сховали у кормах для худоби.

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