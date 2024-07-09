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Жінка відстежила загублені AirPods і жахнулася від того, що знайшла

Жінка відстежила загублені AirPods і жахнулася від того, що знайшла

Жінка відстежила загублені AirPods і жахнулася від того, що знайшла

AirPods / Фото: Pexels

Якщо вона їх поверне, то, мабуть, вже не користуватиметься.

Жінка, яка скористалася застосунком Find My Device від Apple, щоб знайти зниклі навушники AirPods, була нажахана, коли дізналася про їхнє місцезнаходження – у величезній в'язниці в Нью-Йорку.

Вона повідомила на X (колишній Twitter), що її AirPods були відстежені на острові Райкерс – найбільшій виправній установі в Нью-Йорку.

Розташований у Бронксі, Райкерс-Айленд – це величезний комплекс із 10 в'язниць, в яких утримуються як місцеві правопорушники, що очікують на суд, так і ті, хто відбуває покарання строком до одного року – загалом до 15 000 ув'язнених. Дивно, але в одного з цих ув'язнених опинилися навушники, що належать Джослін. Жінка опублікувала відповідне фото та написала "Чому мої iPods у в'язниці Райкерс?".

У коментарях один юзер припустив, що вона, можливо, не захоче використовувати їх знову, натякаючи на те, як саме навушники непомітно пронесли до в'язниці. Інший користувач підтримав думку, прокоментувавши її: "Вас має більше турбувати питання "як" вони туди потрапили? Тому що, залежно від того, який метод був використаний, я б не хотів, щоб вони повернулися, ніколи". Третій користувач X жартома запропонував: "Я б продовжував відтворювати звук", натякаючи на здатність застосунку повторювати звуковий сигнал на загублений пристрій, щоб допомогти його знайти.

Острів Райкерс, територія площею 167 гектарів, на якій розташована одна з найбільших у світі виправних і психіатричних установ, у минулому мав репутацію місця, де панує насильство. Було декілька повідомлень про напади ув'язнених на офіцерів у формі, а 2013 року він увійшов до топ-10 найгірших виправних установ США.

Нагадаємо, син дізнався, що його мама вбивця після пошуку її імені в Google. Його виховували тітка і дядько, і він бачився з мамою двічі на рік.

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