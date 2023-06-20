Жінка відсвяткувала 100-річчя та розповіла про напій-секрет довголіття, який вживає щодня (фото)

Крім напою, допомогли їй досягти 100-річчя "зайнятість та доброта".

Прабабуся розкрила свій секрет довгого життя після святкування свого 100-річчя.

Про це пише stokesentinel.co.uk.

19 червня Айрін Спростон зі Сток-он-Трент, Велика Британія, була завалена листівками та квітами, а також зустріла друзів та родину у зв'язку зі своїм століттям. Але вона не стала святкувати з келихом шампанського, тому що не вживає алкоголь, а натомість насолоджувалася чашкою свого улюбленого чаю.

"Я весь час думала, що ніколи не доживу до 100, але мені це вдалося", - сказала вона. "Я завжди була зайнятою і ніколи не сиділа без діла. Життя було бурхливим, але потрібно продовжувати йти".

Айрін Спростон / Фото: Stoke Sentinel

У Айрін, чий чоловік Ерік, колишній шахтар, помер 2003 року, четверо дітей, п'ятеро онуків та четверо правнуків.

Спростон вважає секретом свого довгого життя – вісім чашок чаю на день. За словами жінки, крім напою, зайнятість та доброта допомогли їй досягти знаменного дня народження.

"Я завжди намагалася бути доброю, і люди були добрі до мене у відповідь. У мене чудова родина та багато друзів", - поділилася вона.

Дочка Керол Болл живе з мамою в будинку, де вона народилася, а онука Нікола Белфорд мешкає по сусідству.

Айрін Спростон з донькою та внучкою / Фото: Stoke Sentinel

39-річна Нікола сказала: "Бабуся — дивовижна жінка, яка надихає. Вона — кнопка, яка скріплює нашу сім'ю".

Зі свого боку, 65-річна Керол додала: "Вона завжди була такою привітною і завжди ставила чайник для моїх друзів та друзів Ніколи. Вона мій світ".

Нагадаємо, раніше британка, яка відсвяткувала 108-й день народження, назвала відсутність дітей секретом свого довголіття. Вона не народила нащадків, але виховувала багатьох чотирилапих.

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