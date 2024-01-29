Жінка відверто розповіла, як випадково закрутила роман із чоловіком найкращої подруги

Вона поділилася, як це сталося і чим закінчилося.

Жінка закрутила роман із чоловіком найкращої подруги і стверджує, що це сталося випадково.

Про це пише The Sun.

Гані Брукс поділилася, що коханий подруги таємно підписався на її обліковий запис OnlyFans, перш ніж придбати увесь її відвертий контент і три місяці обмінюватися із нею сексуальними повідомленнями під псевдонімом.

Потім прихильник "зник". Як виявилося, про все дізналася дружина, яка влаштувала скандал.

Гані Брукс / Фото: instagram/@honeyybrooksvip

Зі свого боку, авторка контенту заявила, що й гадки не має, хто насправді на неї підписаний. Австралійка стверджує, що вона не винна і ніколи не зрадить свою подругу.

"Я гадки не маю, хто вони. Вони можуть реєструватися під будь-яким ім'ям. Ми не бачимо адреси електронної пошти або щось таке", - заявила вона. "Тепер я думаю про себе: "Невже у мене через незнання був роман із чоловіком однієї з моїх найкращих подруг? Я почуваюся спустошеною і розбитою через те, що він зробив це з нею, що він зробив це зі мною".

Гані Брукс / Фото: instagram/@honeyybrooksvip

Втім, тепер, за її словами, чоловік звинуватив її у брехні, очевидно, намагаючись врятувати свій шлюб.

"Він починає звинувачувати мене, говорячи, що я знала, що це був він, і що я постійно погоджувалася з цим", - сказала вона, додавши, що він сказав дружині, що Брукс хоче бути з ним і в реальному житті.

Модель заявила, що готується сісти і поговорити віч-на-віч зі своєю найкращою подругою і її чоловіком, щоб прояснити ситуацію і захистити своє ім'я.

Гані Брукс / Фото: instagram/@honeyybrooksvip

Гані стверджувала, що її найкраща подруга "спочатку справді розуміла", але вважає, що її ставлення могло змінитися після того, як чоловік наполягав на тому, щоб вона була добровільною учасницею.

Нагадаємо, жінка розлучилася з чоловіком через те, що він не приймав душ і рідко чистив зуби. Також він міг п'ять днів поспіль не міняти одяг.

Читайте також: