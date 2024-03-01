Жінка відверто зізналася, що не любить свою названу дочку: "Так соромно за це"

Жінка зізналася, що не любить свою названу дочку, оскільки вона "лише й робить, що скаржиться на дрібні проблеми у житті".

Про це пише Mirror.

Домогосподарка усиновила біологічну дочку свого чоловіка після їхнього весілля минулого року. Але відколи 13-річна дівчинка прийняла її у своє життя, вона перетворила життя жінки на "суцільне пекло" своєю "примхливою і грубою" поведінкою.

На Reddit вона написала: "Мені так соромно за це. Моїй дочці 13 років. Я усиновила її торік. Вона біологічна дитина мого чоловіка, але біологічної матері не було на фотографії відтоді, як їй було 18 місяців. Я щиро бажаю їй всього найкращого, але, чорт забирай, вона мені не подобається. Я мама-домогосподарка і присвячую своє життя їй та її братові (моїй біологічній дитині). Я вожу її на всі її заняття, говорю з нею про її інтереси та хобі, знайомлюся з її друзями та влаштовую ночівлі. Чесно кажучи, я проводжу з нею більше часу, ніж зі своїм біологічним сином або чоловіком, просто через характер її графіка та занять".

Вона каже, що її дочка на папері "хороша дитина", оскільки вона "отримує хороші оцінки і не вживає наркотики або щось таке", але від цього їй не стає легше жити.

"Вдома вона – жах. Вона примхлива і груба", — додала вона. "Щодня мені доводиться ходити навколо неї на яєчній шкаралупі. Будь-який мій коментар спричиняє грубу і уїдливу реакцію у відповідь. Вона підла і затята брехуха. Щодня я забираю її зі школи, і на неї чекають її улюблені закуски або напої. У мене є музика, яку вона любить слухати у машині. Я намагаюся зустріти її яскравою та сонячною усмішкою та розпитую, як минув її день. Більшість часу вона мене зустрічає словами "жахливо". Я запитую її, що сталося, і вона згадує якусь неймовірно річ на кшталт: "Всі мої друзі намагалися поговорити зі мною одночасно, а я була така роздратована" або "Я втратила олівець і це мене розлютило". Найменші речі можуть повністю зіпсувати їй день. Вона застрягає у своїх емоціях. Вона не має уявлення про те, наскільки гарне її життя. Вона відштовхнула всіх своїх друзів, крім одного, бо з її настроєм та ставленням дуже важко впоратися".

Далі жінка пояснила, як відправила свою дочку на терапію після того, як "у неї стався особливо сильний напад гніву", але це поки що не покращило ситуацію. Але, змусивши її піти на цей крок, мама визнає, що їй теж потрібна терапія, тому що вона не знає, як ще допомогти своїй дитині.

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Вона сказала: "Нещодавно ми розпочали терапію, тому що вона явно не може зі мною спілкуватися, і мої почуття до неї не допоможуть цій справі. У середу буде наш другий сеанс. Я так хвилююся щодо цього, я хочу якнайшвидше з'ясувати причину її проблем, щоб ми могли знову стати щасливою родиною. Я щиро не знаю, чому вона весь час така нещасна та зла, але це так сильно на мене тисне. Це той момент, коли у мене виникають серйозні негативні думки про неї і я боюся спілкуватися з нею. Проблема в тому, що я відчуваю, що намагаюся бути гарною мамою, а вона все ще злиться, похмура і думає, що її життя жахливе. Я також знаю, що це нормальна підліткова поведінка. Я відчуваю на неї образу. Я виросла в сім'ї, де мені доводилося ходити навшпиньки навколо жорстокого батька-алкоголіка і нестабільної, психічно хворої матері. Мені не дозволялося проявляти образу чи гнів. Думаю, це ще більше злить мене на неї. Це жахливо".

У пошуках поради вона звернулася до соціальних мереж, щоб запитати користувачів, чи може вона щось зробити, щоб допомогти їй та дочці вибратися з цієї "жахливої" ситуації.

У відповідь користувачі написали:

Мені найбільше подобається в підлітках те, як сильно вони хочуть, щоб їм дали спокій. Вам не потрібно вітати її сонячною усмішкою та веселим спілкуванням. Нехай вона одягне навушники і розслабиться у своїй гормональної примхливості. Просто відійдіть. Сходіть на терапію і дайте їй простір

Я б припинив запитувати, як минув її день. Коли вона сідає в машину, увімкніть музику і нічого не кажіть. Вона гормональний підліток. Ласкаво просимо до пекла. Можливо, вам доведеться поговорити з кимось, щоб допомогти впоратися з цим

Моїй доньці 13 років. Вона примхлива і більшу частину часу хоче, щоб їй дали спокій. Я даю їй простір і вітаю взаємодію, коли вона її ініціює. Не хочу розривати вашу бульбашку, але для підлітків нормально бути примхливими і неприємними. Вони роблять дурниці, розсовуючи кордони та намагаючись знайти себе – це частина дорослішання. Ваша падчерка росте, змінюється, і ваше уявлення про щасливу сім'ю теж має змінитися, інакше на вас чекає розчарування

Нагадаємо, розчарована батьківством пара вирішила віддати тримісячну доньку на усиновлення. Батько відверто пояснив їхнє рішення.

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