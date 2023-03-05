Жінка вигнала чоловіка і на три роки зачинилася в квартирі з сином: що її налякало (фото)

У місті Ґурґаон, що в Індії, жінка на три роки закрилась у будинку разом зі своїм 10-річним сином та не впускала туди навіть чоловіка.

Про це пише timesnownews.com.

Через епідемію коронавірусу жінка вирішила ізолюватись у квартирі разом зі своїм 10-річним сином. Навіть 2023 року вона відмовлялась виходити з будинку, оскільки науковці ще не розробили вакцини для її дитини.

Жителька Індії Мунмун Маджі не пускала в будинок навіть свого чоловіка Суджана Маджі, бо він під час пандемії вийшов в офіс на роботу. Спочатку чоловік мешкав у родичів, проте згодом змушений був орендувати будинок у тому ж районі, де живуть його дружина та син.

Суджан просив дружину впустити його до будинку, проте вона ні на що не реагувала. А тому чоловік сплачував щомісячну орендну плату, рахунки за електроенергію, вносив кошти за навчання сина, купував продукти, залишаючи пакети з їжею біля вхідних дверей для своєї родини.

За словами поліції, Мунмун обірвала контакти з більшістю своїх родичів, але дозволяла синові користуватися смартфоном, оскільки йому потрібно було відвідувати онлайн-заняття. Проте дитина та жінка три роки навіть не виходили на вулицю.

Чоловік звертався до правоохоронці, але спочатку поліцейські вирішили не втручатися, оскільки це була сімейна справа і вони не побачили порушення закону. Згодом поліцейські таки вирішили допомогти. Вони намагались домовитись із жінкою, проте вона їх не послухала. 21 лютого 2023 року правоохоронці силою відчинили будинок та вивезли звідти матір і дитину. Згодом їх госпіталізували: медики та психологи перевіряють їхній стан здоров'я.

Нагадаємо, у США на ранчо Рокленд, штат Юта, Абель Моррісон одружився з чотирма жінками. Полігамна родина виховує 15 дітей.

Читайте також: