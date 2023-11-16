Жінка вигнала з дому свою вагітну 17-річну доньку та спантеличила причиною

Жінка розповіла, як вигнала свою вагітну 17-річну доньку з дому.

У серії Am I The A–hole (Я засранець?) на Reddit вона розповіла, що її неповнолітня дочка перебуває на сьомому тижні вагітності та повна рішучості народжувати малюка, передає nypost.com.

Втім, жінка поставила під сумнів готовність дочки до материнства.

"Вона: "Я знайду роботу". Я: "Хто доглядатиме дитину, поки ти на роботі?". Вона: "Я думала, ви з татом зможете". Я: "Абсолютно ні, я не виховуватиму ще одну дитину".

Напруга загострилася, коли дочка, яка планувала працювати після народження дитини, припустила, що її батьки візьмуть на себе обов'язки. Матір категорично чинила опір ідеї виростити ще одну дитину на її етапі життя.

"Я зовсім недавно вийшла на пенсію, а мій чоловік виходить на пенсію рівно через 11 місяців, і я не так хочу провести свої пенсійні роки. Це несправедливо щодо нас. Отже, я сказала їй, що вона має час, поки дитина не народиться, щоб знайти житло. Мій чоловік завжди був навколо її пальця (що зазвичай дуже мило, мені подобається, як сильно він любить наших дітей), тому він не повністю погоджується з цим, але я відчуваю, що нам потрібно об'єднатися у цьому питанні. Я просто хочу знати, чи помиляюся я тут?" – пояснила матір.

Це рішення спричинило дискусію про відповідальність та право матері на збереження своєї пенсії.

Ви можете засмучуватися через те, що вона хоче залишити дитину, але, зрештою, це не ваш вибір чи вибір кожного іншого дорослого в її житті

Я думаю, ти маєш рацію: вона припускає, що ти будеш більшою мірою опікункою, ніж тобі хотілося б, і, можливо, не все ретельно продумує, як звичайний підліток

Вона вирішила довести цю вагітність до кінця, і якщо вона, на її думку, є достатньо зрілою, щоб стати мамою, то вона досить зріла, щоб розібратися у своїй ситуації

Нагадаємо, в італійському селі вперше за 30 років народилася дитина. Тепер населення села - 26 людей.

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