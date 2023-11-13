Жінка виграла у лотерею за мить після доброго вчинку: що вона зробила і наскільки розбагатіла

Вона "отримала хорошу карму".
Жінка з Вірджинії, США, виграла приз у розмірі 150 000 доларів за лотерейним квитком всього через декілька секунд після того, як "отримала хорошу карму".
Про це пише upi.com.
Бріана Міллс розповіла, що була в магазині у Честері, коли у покупця, що стояв перед нею, виникли проблеми з оплатою продуктів. Міллс вирішила заплатити за продукти іншого покупця, і коли підійшла її черга до прилавка, вона вирішила купити скретч-лотерейний квиток Strike It Rich.
Білет виявився виграшним на 150 000 доларів.
Бріана сказала, що помітила веселку в небі одразу після того, як дізналася суму виграшу, тому сфотографувала свій квиток на її тлі.
Міллс не повідомила, чи має якісь найближчі плани щодо свого виграшу.
Нагадаємо, пара знову одружилася через 16 років після розлучення. Історія їхнього кохання та фото.
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