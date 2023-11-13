Жінка виграла у лотерею за мить після доброго вчинку: що вона зробила і наскільки розбагатіла

Жінка з Вірджинії, США, виграла приз у розмірі 150 000 доларів за лотерейним квитком всього через декілька секунд після того, як "отримала хорошу карму".

Про це пише upi.com.

Бріана Міллс розповіла, що була в магазині у Честері, коли у покупця, що стояв перед нею, виникли проблеми з оплатою продуктів. Міллс вирішила заплатити за продукти іншого покупця, і коли підійшла її черга до прилавка, вона вирішила купити скретч-лотерейний квиток Strike It Rich.

Білет виявився виграшним на 150 000 доларів.

Бріана сказала, що помітила веселку в небі одразу після того, як дізналася суму виграшу, тому сфотографувала свій квиток на її тлі.

Лотерейний білет Бріани / Фото: Virginia Lottery

Міллс не повідомила, чи має якісь найближчі плани щодо свого виграшу.

Нагадаємо, пара знову одружилася через 16 років після розлучення. Історія їхнього кохання та фото.

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