Жінка виховує свою трирічну доньку відьмою: "Це не лише мітли та гострі капелюхи" (фото)

Мама розповіла, як вона виховує свою трирічну доньку відьмою.

Про це пише Mirror.

39-річна Бел Корбетт, яка сама вважає себе відьмою, каже, що вона духовно пов'язана і живе в гармонії з природою, порами року і стихіями – і вона хоче, щоб її дочка Аура робила те ж саме.

Бел наполягає, що її життя – це не лише гострі капелюхи та мітли, проте Аура залюбки грається з маминими картами для ворожіння та звуковою чашею. Щомісяця вони очищають і заряджають енергією свої кристали під час повного місяця.

Аура / Фото: instagram.com/aura.and.bel

Мешканка Нового Південного Вельсу, Австралія, сказала: "Бути відьмою означає мати відкритий розум і знати, що в житті є щось більше, ніж те, що здається на перший погляд. Це не так, як у казках – це далеко від правди. Хоча, я б не проти жити в котеджі в лісі в оточенні тварин".

Бел та Аура / Фото: instagram.com/aura.and.bel

На запитання, чому вона виховує свою доньку відьмою, Бел відповіла: "Для мене це просто природно. Я вірю, що всі діти народжуються інтуїтивними, чутливими до енергії та надзвичайно духовними. Я відчуваю, що світ зараз потребує більше дітей, які мають зв'язок зі своєю інтуїцією, і цей бік їхнього життя потрібно плекати і заохочувати, а не применшувати. Ми проводимо багато часу на свіжому повітрі, на сонці та на природі. Аура часто випадково бере мої карти для ворожіння і дає мені одну-дві карти. Вона любить сенсорні ігри та виготовлення зілля, збирає мушлі та камінці, а також зриває для мене квіти та конюшину".

Аура / Фото: instagram.com/aura.and.bel

Бел пережила духовне пробудження 2016 року і сподівається, що решта її родини прийме її і пишатиметься нею. Вона також стала людиною, до якої звертаються друзі, що цікавляться астрологією та екстрасенсорними феноменами: "Моя мама мене підтримує, вона дуже духовна людина. Мій тато і брати іноді насміхаються з мене, але це нормально, вони вже звикли до моїх дивацтв і не дивуються, коли я палю шавлію або дарую їм кристали".

Бел та Аура / Фото: instagram.com/aura.and.bel

Нагадаємо, відомий астролог Влад Росс назвав точну дату закінчення війни в Україні. Він наголосив, що 2024 року бойові дії триватимуть.

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