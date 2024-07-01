Жінка викликала поліцію, щоб втекти з першого побачення: чим це закінчилося (фото)

Жінку заарештували за неправдиве повідомлення про злочин після того, як вона зателефонувала до поліції і сфабрикувала історію, щоб уникнути першого побачення.

Про це повідомляє Daily Mail.

18-річна Сумая Томас запланувала романтичний вечір із чоловіком, з яким познайомилася в застосунку для знайомств, але коли він прийшов до неї на поріг 16 червня, вона раптом "оніміла" і зателефонувала до копів.

Жінка з Норт-Ліберті, штат Айова, США, розповіла офіцерам, що чоловік був "жорстоким" колишнім, який "погрожував" завдати їй фізичної шкоди, згідно з показаннями під присягою, що стосуються цього дивного випадку.

Томас, яка також неправдиво стверджувала, що вона вагітна від цього чоловіка, сказала, що він планував "бити, штовхати і різати її".

Сумая Томас / Фото: Johnson County Sheriff's Office

Коли поліцейські прибули на місце події, чоловік повідомив їм, що познайомився з Сумаєю у застосунку для знайомств приблизно за тиждень до цього, надавши офіційним особам докази листування між парою.

"Розмова показала, що він був чесним і дійсно щойно познайомився з цією жінкою", - йдеться в заяві під присягою.

Однак Томас заявила офіцерам, що вони знайомі вже два роки, і звинуватила чоловіка в "жорстокому поводженні" і "погрозах завдати їй шкоди", стверджуючи при цьому, що їхнє письмове спілкування відбувалося через Snapchat.

Пізніше поліцейські з'ясували, що Томас брехала і вона врешті-решт "зізналася, що зробила ці неправдиві заяви, тому що вона злякалася зустрічі з ним".

У звіті стверджується, що "вона не думала, що правоохоронці допоможуть, тому вигадала цей дзвінок і події, які вона описала".

У результаті чоловік, ім'я якого не називається, був затриманий більш ніж на годину. За повідомленням, Томас заарештували і звинуватили за двома пунктами неправдивого повідомлення про злочин, що є кримінальним злочином, і за одним пунктом неправдивого повідомлення про дзвінок до служби 911.

Нагадаємо, модель відкусила язик бойфренду під час "останнього поцілунку" після того, як він її покинув. Її заарештували після міжнародного полювання.

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