Жінка викрала 11-річну дівчинку, щоб виховати з неї ідеальну дружину для свого сина

Китайську жінку нещодавно засудили до тюремного ув'язнення за викрадення 11-річної дівчинки, яку вона планувала виховати ідеальною дружиною для свого 27-річного сина.

Про це повідомляє Oddity Central.

Жінка на прізвище Ян познайомилася з неповнолітньою дівчинкою 13 лютого 2023 року під час відвідин села Люпаншуй у південно-західній провінції Гуйчжоу. Переконана, що вона стане чудовою нареченою для її набагато старшого сина, вона попросила батьків дівчинки, щоб вони дозволили їй повернутися з нею до міста Цюйцзін, провінція Юньнань. Батько дівчини відмовив, але це лише підштовхнуло жінку до реалізації запасного плану. Вона змовилася зі своїм 27-річним сином про викрадення дівчини, і 14 лютого вони дочекалися, поки жертва буде вдома сама, і викрали її.

Всього через шість днів після викрадення 11-річної дівчинки і відвезення її додому до Юньнаня, Ян була заарештована, а її син здався через чотири дні. 15 грудня їх було засуджено до тюремного ув'язнення за викрадення дитини – два роки для Ян і сім місяців для її сина. І хоча вони подали апеляцію на рішення суду, минулого місяця Апеляційний суд залишив у силі первинний вирок.

Справа і вирок, винесений судом, спричинили обурення в китайських соціальних мережах, причому переважна більшість коментаторів стверджувала, що мама і син відбулися занадто легко для свого злочину. "Сім місяців? Неймовірно. Невже зараз ціна торгівлі дітьми стала такою низькою? Це практично заохочення злочину", - прокоментував обурений користувач.

Хоча деякі також коментували різницю у віці між викраденою дівчиною та її нареченим, варто зазначити, що в Китаї існує давня традиція наречених-дітей, коли дівчаток у віці до 15 років всиновлюють сім'ї, щоб вони виховували їх як майбутніх наречених для своїх синів. Ця практика була заборонена 1950 року, але, як повідомляється, вона продовжує існувати в сільській місцевості.

Нагадаємо, 70-річний чоловік платить 400 доларів на тиждень за рекламу на білборді, щоб знайти кохану. Також він поділився вимогами до своєї майбутньої дружини.

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