Жінка викрила одруженого незнайомця на зраді під час польоту: вона опублікувала відео коханців

Допитлива пасажирка літака заскочила чийогось невірного чоловіка за розвагами з іншою жінкою під час польоту.

Користувачка TikTok Керолайн Ренед, яка має понад 38 тисяч підписників, не гаяла часу та одразу зняла парочку на відео, яке опублікувала на своїй сторінці.

Вона поділилася кадрами, на яких одружений чоловік та його коханка, відома як Кеті, безсоромно цілуються під час чотиригодинного польоту.

"Якщо цей чоловік – ваш чоловік, який летить рейсом 2140 авіакомпанії United Airlines з Г'юстона до Нью-Йорка, він, ймовірно, залишиться з Кеті сьогодні ввечері", - написала авторка контенту.

Пасажирка літака викрила незнайомця на зраді / Фото: скриншот з відео

Все, що потрібно було Керолайн – це смартфон, гострий слух і вдалий ракурс.

"Вони з Кеті познайомилися в барі аеропорту і відтоді не відходили одне від одного", - продовжила вона. "Він переконав її пересісти на інше місце, щоб вона могла сидіти поруч з ним і вони могли випити. Я не знаю його імені, але знаю її ім'я, тому що він постійно його повторює. Я б не знала, що він одружений, якби він не носив обручку".

Пасажирка літака викрила незнайомця на зраді / Фото: скриншот з відео

І хоча деякі Інтернет-глядачі сварили жінку за те, що вона не вміє "не лізти не в свої справи", не менш допитливі прихильники Ренед хвалили її за те, що вона викрила шахрая.

Доказ того, що ми, жінки, кращі за клятих агентів ФБР

Дякую за вашу службу

Нехай твоя зачіска буде бездоганною щодня, манікюр – бездоганним щоразу, а кава з льодом – безкоштовною до кінця твого життя, бо ти робиш Божу справу

Та на цьому всемогутнє втручання Ренед не закінчилося. У наступному відео вона поділилася новинами про подвиги бабія, стверджуючи, що вони з Кеті "цілувалися і опинилися у туалеті".

Нагадаємо, чоловік через 10 років дізнався, що одна з причин, чому він одружився з коханою, була брехнею. Він звернувся за порадою, як вчинити далі, до онлайн-користувачів.

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