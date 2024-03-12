Жінка викрила зраду чоловіка завдяки татуюванню – історія з життя

Чоловік вирішив зробити перше в житті татуювання після 19 років шлюбу, що викликало підозри у дружини.

Коли чоловік несподівано вирішив зробити тату, дружина не стала його відмовляти, але її здивував вибір малюнка.

Про це жінка анонімно розповіла на популярному форумі Reddit, коли шукала підтримки після того, як вирішила розлучитися.

43-річна жінка розповіла, що одружена вже 19 років. Разом з чоловіком вони виховали 18-річну доньку, а їх шлюб здавався міцним.

"Півтора роки тому мій чоловік зробив татуювання. У мене немає проблем з татуюваннями чи чимось таким, але ми ніколи навіть не говорили про це. Він сказав, що почав думати про татуювання, бо одна з його сестер вийшла заміж за чоловіка, який має кілька тату. Це змусило мого чоловіка зрозуміти, що він цього хоче", – розповіла жінка.

Ще більше жінку здивував вибір малюнка. Її чоловік набив лілію на грудях з лівого боку над серцем. Жінка додала, що попри те, що їй не дуже сподобався дизайн, вона змовчала.

"Я не коментувала, тому що він вільний робити зі своїм тілом, все що хоче",

– пояснила жінка.

За її словами, чоловік на цьому не зупинився і трохи більше ніж за рік додав додав навколо лілії гілку плюща.

Крім того, після початку історії з татуюванням чоловік перестав брати з собою дружину на корпоративи та вечірки з його колегами. Мовляв, що то через пандемію, але на цей час карантинні обмеження почали послаблювати, тому така відмова виглядала дуже дивно.

Але одного разу він все ж таки погодився взяти з собою дружину. На тій вечірці жінка познайомилася з колегою свого чоловіка, яку звали Лілі.

"Чоловік присягався, що це збіг. Я намагалася ігнорувати свої почуття з приводу того, що він несподівано захотів зробити татуювання. Але зрештою він зізнався, що останні два роки у нього був роман із колегою", – розповіла жінка.

На додачу чоловік розповів, що його коханка народила доньку, на ім'я Айві (ред. – в перекладі з англійської "плющ"), і він зробив татуювання плюща через кілька місяців після народження дівчинки.

"Він благав мене не розлучатися, але я не можу цього пробачити. Нам доведеться розійтися на рік, перш ніж ми розлучимося. Я ніколи не думала, що мені буде 43 роки і я розлучуся", – поділилася жінка.

Нагадаємо, жінка похвалилася, як зрада чоловіка врятувала їх шлюб. Після розлучення вони вирішили дати своїм відносинам ще один шанс і пішли на психотерапію.

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