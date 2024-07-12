Жінка вилізла на армійський танк та оголила груди: покарають двадцятьох військових (фото)

Також вона станцювала тверк.

В Еквадорі жінка спричинила обурення після того, як показала свої груди та потверкувала на танку перед усміхненими солдатами.

Про це пише NTK.

У Мережі з’явилися кадри, як молода жінка позує на військовій машині в бікіні, а автомобілісти, що проїжджають повз, сигналять.

Поки чоловік робить знімки з землі, вона раптово піднімає верх від бікіні та показує свої принади з піднятими руками.

Жінка вилізла на танк та оголила груди / Фото: скриншот з відео

Потім вона розвертається, щоб показати перед камерою свої сідниці.

Жінка вилізла на танк та оголила груди / Фото: скриншот з відео

На задньому тлі чути, як один із очевидців каже: "Це занадто". Розкритикували дії жінки і користувачі Інтернету: "Та дівчина повинна бути покарана", "Вона шукає слави, така країна сьогодні, люди хочуть прославитися своїми нісенітницями".

Двадцятеро військовослужбовців тепер зазнають дисциплінарної відповідальності після того, як вони нібито були помічені усміхненими, коли жінка показувала груди.

Управління соціальних комунікацій збройних сил Еквадору повідомило, що за фактом інциденту відкрито дисциплінарне та кримінальне провадження.

Нагадаємо, тіктокера ув'язнили на шість років за образу президента. Відомо, що він сказав у Мережі.

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