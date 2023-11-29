Жінка випадково дізналася про зраду коханого під час освідчення: як це відбулося (фото)

Жінка розповіла, як дізналася про невірність свого бойфренда просто під час освідчення.

Про це пише nypost.com.

2013 року закохана по вуха мешканка Нью-Йорка Тіффані Лін записувала на відео свого коханого, коли він брав участь у Fear Factor Live — змаганні, в якому сміливці перевіряють свої сили — перед живою аудиторією в Universal Studios в Орландо, штат Флорида. Вона знімала на телефон свого хлопця Сі Джея.

У середині шоу він публічно запитав Лін: "Ти вийдеш за мене заміж?".

Але її запаморочливе хвилювання змінилося жахливим спустошенням, коли на телефоні Сі Джея раптово з'явилося текстове повідомлення наступного змісту: "Гаразд, одружуйся з нею. Вона — безпечний вибір для тебе", — за яким пішла не втішна критика їхнього останнього сексуального контакту.

Тіффані Лін / Фото: nypost.com

Зрештою Лін дізналася, що авторкою послання була жінка, з якою Сі Джей таємно займався сексом упродовж усього їхнього дворічного роману.

"Найкращий момент у моєму житті перетворився на найгірший момент у моєму житті", — розповіла Лін, якій зараз 42 роки. "Мені знадобилося 10 років і близько 10 000 доларів на терапію, щоб нарешті поговорити про це. Я розповідаю свою історію зараз, бо хочу допомогти іншим, які можуть опинитися у схожій ситуації".

Тоді дівчина "просто усміхнулася". Вона зазначила, що ніхто в натовпі глядачів у тематичному парку не знав, що вона була об'єктом увертюри цього чоловіка.

"Я дійсно добре вмію маскувати свою травму, не влаштовуючи сцен", - зізналася вона, - "Тому я взагалі нічого не сказала".

Замість того, щоб вибухнути через зраду, Лін прийняла його каблучку з діамантом і спокійно висловилася про його невірність.

Без вагань, здавалося б, Сі Джей зізнався у своїх гріхах і перепросив. Лін пробачила через свою непохитну любов до красеня. Але після двох місяців спроб забути це, вона заявила, що розриває заручини.

"Я просто не можу повернути цю довіру", - сказала вона. "Кожного разу, коли я дивилася на каблучку на своїй руці, вона здавалася зіпсованою".

Тіффані Лін / Фото: nypost.com

Лін повернула коштовну прикрасу і назавжди припинила контакти із Сі Джеєм. Однак вона дізналася, що від моменту їхнього розриву зрадник пережив низку невдалих стосунків, зокрема розлучення.

"Він сертифікований нарцис, – сказала Лін. — Я сподіваюся, що інші жінки захистять себе від таких дурнів, як він".

Нагадаємо, власник ресторану геніально помстився клієнтам, які залишили погані відгуки про його заклад. Він похизувався, що саме вигадав.

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