Жінка випадково дізналася, що має 77 братів і сестер – фото

Жінка, яка думала, що вона єдина дитина, була приголомшена, дізнавшись, що має 77 братів і сестер.

Про це пише Daily Mail.

Шина Голланд-Долан з Клівленда, штат Огайо, США, познайомилася з десятками членів сім'ї - навіть настільки зблизившись з однією зведеною сестрою, що вони разом вирушили у медовий місяць.

26-річна Шина провела перші 20 років свого життя, думаючи, що вона не має братів і сестер, поки вона не дізналася, що її мама і батько з інвалідністю використовували донорську сперму, щоб народити її після того, як вона щосили намагалася зачати дитину.

"Сказати, що це був шок - нічого не сказати", - зізналася Шина. "Я була шокована".

Шина Голланд-Долан / Фото: Redcurrant Media

Батькам Шини сказали не розповідати дочці про її генетичного тата, але, коли їй було 20, її батьки розкрили правду.

"Це була непроста ситуація, спочатку я була так засмучена, що мене обдурили", - пригадала вона. "Я розумію, що тоді, можливо, був елемент сорому, і вони переймалися тим, що подумають інші люди".

Шина відчула бажання дізнатися, чи є у неї там якісь родичі, тому вирушила шукати відповіді на сайт предків.

"Перспектива появи братів і сестер навіть не спадала мені на думку, коли я вирушала на пошуки генеалогічних древ", - зізналася вона. "Але хтось звернувся до мене і сказав: "Я знаю, хто твій батько".

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Саме там Шина дізналася, що вона 47-ма дитина одного з донорів.

"Нас зараз 78 людей, і я впевнена, що набагато більше людей теж чекають свого часу", — сказала жінка.

Потім Шину запросили долучитися до спільноти у Facebook, створеної її старшою зведеною сестрою Кіанні Арройо, яка намагалася вистежити якнайбільше братів і сестер.

Шина дізналася, що її біологічний батько підписався на донорство сперми, коли навчався у коледжі, щоб підзаробити та допомогти парам зачати дитину.

Дівчина любить розшукувати нових братів та сестер, яких можна додати до спільноти, і навіть знайшла нових родичів у віці п'яти років – і спілкується з їхніми батьками.

Шина з братами і сестрами / Фото: Redcurrant Media

"У всіх різний рівень участі, і це нормально, але багато хто з нас регулярно зустрічається і чудово проводить час", — пояснила вона. "Кожного разу, коли я зустрічаю нового зведеного брата чи сестру, я шукаю подібності – у них такі ж ямочки на щоках, як у мене, чи таке ж почуття гумору?".

Попри те, що Шина виросла, не знаючи своїх братів та сестер, вона сказала, що вона та її чоловік Ендрю помітили, що у них схожі манери.

Шина з братами і сестрами / Фото: Redcurrant Media

"Я вперше зустрілася з Кіанні після того, як вона запросила мене відвідати її у Флориді. Я не люблю відмовлятися від пригод, тож поїхала", — сказала вона. "Ми миттєво порозумілися, і я була така рада, що в мене є сестра. Ми виявили, що обоє вийшли заміж одночасно, тому домовилися провести разом медовий місяць. Це було так особливо".

Шина з братами і сестрами / Фото: Redcurrant Media

Хоча вона вважає, що необхідно посилити контроль і більше правил щодо донорства сперми та клінік, вона дуже тішиться, що знайшла цілу родину.

"Мені вдалося багато подорожувати і зустріти багато цікавих людей", - сказала Шина. "Мене трохи турбує те, що якщо я продовжу заводити дітей, мені доведеться попередити їх, що їм потрібно бути дуже обережними при виборі партнерів", - додала вона. "У них буде так багато близьких родичів, про яких вони нічого не знатимуть. Мені б дуже хотілося зустрітися з усіма моїми зведеними братами і сестрами", — раділа вона.

Шина з братами і сестрами / Фото: Redcurrant Media

Нагадаємо, жінка похизувалася, як мимоволі помстилася сусідці, яка крала її посилки. Вона розповіла, що саме замовила.

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