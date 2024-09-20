Жінка випадково обприскала сусіда з водяного пістолета: це завершилося судовою тяганиною

58-річній канадійці висунуто звинувачення у нападі із застосуванням зброї після того, як вона, граючись з дитиною, випадково бризнула сусідові в груди з водяного пістолета.

Про це повідомляє Oddity Central.

1 вересня Венді Вашік, помічниця вихователя з Сімко, Онтаріо, Канада, гралася з дітьми під час барбекю на задньому дворі, коли випадково вистрілила з водяного пістолета в груди сусідові, який косив траву. Вона стверджує, що одразу ж перепросила, але чоловік продовжував кричати на неї і в якийсь момент пішов до себе додому, щоб зателефонувати до поліції і повідомити, що він зазнав "фізичного нападу".

Співробітники поліції провінції Онтаріо приїхали на виклик і встановили, що двоє людей брали участь у "суперечці", в результаті якої жертва зазнала фізичного насильства. Вашік розповіла журналістам, що поліція навіть не попросила показати водяний пістолет, перш ніж пред'явити їй звинувачення.

"Вони не задали мені жодного запитання. Вони не попросили показати водяний пістолет. Жодного запитання... Мій чоловік не вірив", - пожалілася жінка.

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На прохання місцевих журналістів підтвердити, що зброєю, яка використовувалася під час нападу, був саме водяний пістолет, представник поліції провінції Онтаріо відповів, що "недоречно" коментувати деталі справи. Однак Венді наполягає на тому, що вона гралася з дитячим водяним пістолетом, довжина якого не перевищувала довжини її передпліччя.

Цей інцидент сильно вплинув на Венді та її родину. Оскільки вона працює асистенткою з питань освіти в шкільній раді католицького округу Брант Галдіманд Норфолк, вона не може повернутися на роботу, поки справа не буде вирішена, і хоча вона розуміє, чому це так, вона не може приховати свого розчарування.

"Кожен день – це боротьба, важко не думати про це постійно", - сказала Венді в інтерв'ю CTV News. "Важко рухатися далі, тому що важко забути. Я все ще хвилююся про те, чим все це закінчиться".

Її сім'я намагається зібрати гроші на її юридичні витрати, оскільки вона має постати перед судом 24 вересня, але характер її звинувачення робить це дуже складним. Наприклад, сторінка на GoFundMe, яка зібрала понад $12 000, була видалена, оскільки її звинувачення "технічно є кримінальним", а платформа не дозволяє збирати кошти на такі справи. Сім'я пробує альтернативні варіанти, бо не знає, як довго триватиме їхня судова тяганина.

Нагадаємо, блогер через 21 рік самотужки розкрив трагічну справу про зникнення старшокласників. Цього не вдалося зробити правоохоронцям.

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