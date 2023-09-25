Жінка випадково проковтнула AirPod уві сні: навушник працював навіть у шлунку – відео

У США жінка проковтнула навушник під час сну.

Про це повідомляє AppleInsider.

14 червня 2023 року близько третьої ранку Мо Кеннеді раптово прокинулася, зрозумівши, що, схоже, проковтнула один зі своїх AirPods Pro. Те, що почалося як дивний сон, перетворилося на незабутній курйоз.

У паніці вона безуспішно спробувала виблювати його назад. Потім разом з мамою жінка вирушила до найближчого відділення невідкладної допомоги Медичного центру Ковінгтона.

"Якщо ви коли-небудь втрачали AirPod і задаєтеся питанням, де його шукати... Можливо, загляньте до свого шлунка, тому що, можливо, ви з'їли його, як я", - говорить Мо у відео, опублікованому в TikTok.

Коли Кеннеді прибула, їй довелося пояснити ситуацію медичному персоналу. Вони були здивовані, дізнавшись, що її AirPod все ще працює. Мама Кеннеді могла підключитися до них і почути звуки шлунка та сміх доньки.

Після проведення комп'ютерної томографії медична бригада виявила, що безпровідний навушник швидко перемістився глибше у шлунок Кеннеді та застряг у небезпечному положенні. Були побоювання, що проблема може вимагати інвазивнішої хірургічної процедури, якщо її не усунути негайно. Щоб запобігти цьому, Кеннеді на машині швидкої допомоги доправили до лікарні, де вона пройшла екстрену ендоскопію.

Жінка прокинулася після процедури з благополучно видаленим AirPod, який лежав у чашці. Вдячна за успішний результат та допомогу, вона подякувала медичному персоналу за їхнє позитивне ставлення та гарний настрій щодо всієї ситуації.

Мо Кеннеді у лікарні / Фото: скриншот з відео

"Загалом, я б на 100% рекомендувала б ці навушники, але я на 1000% не рекомендую їх їсти", - сказала Кеннеді AppleInsider в електронному листі. "Я просто щаслива, що зі мною все гаразд, і сміюся з того, що випадково перевірила здатність навушників бути стійкими до шлункової кислоти, яка, як я дізналася, тривала як мінімум до 9 годин".

Нагадаємо, Кеннеді не перша людина, яка випадково проковтнула AirPod. Нещодавно американка сплутала один з навушників свого чоловіка із вітамінами. Вона відволіклася, розмовляючи з подругою.

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