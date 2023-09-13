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Жінка випадково проковтнула AirPod: як так сталося і чим закінчилося (відео)

Жінка випадково проковтнула AirPod: як так сталося і чим закінчилося (відео)

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
Перегляди
1074
Час на прочитання
2 хв
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Жінка випадково проковтнула AirPod: як так сталося і чим закінчилося (відео)

Жінка випадково проковтнула AirPod / Фото: скриншот з відео

Вона взяла навушники свого чоловіка.

Жінка із Солт-Лейк-Сіті, штат Юта, США, проковтнула один із навушників AirPods свого чоловіка.

Про це вона розповіла Insider.

52-річна ріелторка Танна Баркер була на прогулянці та випадково проковтнула бездротовий пристрій, зазначивши, що відволіклася, розмовляючи з подругою.

Жінка думала, що прийняла вітаміни. Помітивши пігулки в руці замість AirPod, вона невдовзі усвідомила велику помилку.

"Я відчувала, що все відбувається так повільно… Я просто подумала: "О, чорт забирай, я не можу повірити, що я щойно зробила це", — розповіла вона. "Тепер у мене всередині AirPod".

Вона емоційно повідомила цю новину своєму чоловікові, який тепер змушений використовувати свої навушники не найліпшої якості, і благала його зберігати мовчання - лише для того, щоб незабаром оголосити про це в Інтернеті.

@tannasellsutah OH MY GOOOOOOOSH!!!! You have to watch this! So embarrassing!!! #istillcantbelieveit #whatinthelivingheck #thistooshallpass #whatthe #iamshook #getoutofmybelly ♬ original sound - IamNanaTanna

Медичні працівники сказали їй: "Нехай усе відбудеться природним шляхом", оскільки корпус батареї не становить жодної шкоди.

"Один із них запитав, чи я проковтнула обидва AirPods, і я сказала "ні". І він додав: "Ну, це добре, тому що в них є магніт, і це могло спричинити проблему", - розповіла Танна.

Невдовзі Баркер опублікувала наступне відео, щоб повідомити світові, що AirPod успішно пройшов через її товсту кишку та благополучно вийшов. Незрозуміло, чи працює інструмент прослуховування після інциденту.

@tannasellsutah Take✌with Tanna‼️ Wait for it… #thistooshallpass #take2withtanna #iammworthy #shareyourshine #findhumorinlife #airpodsareforears #whatinthelivingheck #ipood #yoursoulisbeautiful #selffull #youarebright ♬ original sound - IamNanaTanna

Нагадаємо, розлючена вагітна прагне розлучення з чоловіком через його вибір імені дитини. Вона вже підготувала усі необідні документи.

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Дата публікації
Перегляди
1074
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