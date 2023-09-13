Жінка випадково проковтнула AirPod: як так сталося і чим закінчилося (відео)

Жінка із Солт-Лейк-Сіті, штат Юта, США, проковтнула один із навушників AirPods свого чоловіка.

Про це вона розповіла Insider.

52-річна ріелторка Танна Баркер була на прогулянці та випадково проковтнула бездротовий пристрій, зазначивши, що відволіклася, розмовляючи з подругою.

Жінка думала, що прийняла вітаміни. Помітивши пігулки в руці замість AirPod, вона невдовзі усвідомила велику помилку.

"Я відчувала, що все відбувається так повільно… Я просто подумала: "О, чорт забирай, я не можу повірити, що я щойно зробила це", — розповіла вона. "Тепер у мене всередині AirPod".

Вона емоційно повідомила цю новину своєму чоловікові, який тепер змушений використовувати свої навушники не найліпшої якості, і благала його зберігати мовчання - лише для того, щоб незабаром оголосити про це в Інтернеті.

Медичні працівники сказали їй: "Нехай усе відбудеться природним шляхом", оскільки корпус батареї не становить жодної шкоди.

"Один із них запитав, чи я проковтнула обидва AirPods, і я сказала "ні". І він додав: "Ну, це добре, тому що в них є магніт, і це могло спричинити проблему", - розповіла Танна.

Невдовзі Баркер опублікувала наступне відео, щоб повідомити світові, що AirPod успішно пройшов через її товсту кишку та благополучно вийшов. Незрозуміло, чи працює інструмент прослуховування після інциденту.

Нагадаємо, розлючена вагітна прагне розлучення з чоловіком через його вибір імені дитини. Вона вже підготувала усі необідні документи.

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