Жінка випадково розкрила неприємний секрет своєї бабусі: як і що вона дізналася

Жінка поділилася своїм шоком від підтвердження давніх сімейних чуток після того, як зробила домашній ДНК-тест, який виявив, що її бабуся приховувала неприємну таємницю.

Про це пише Mirror.

"Мій дідусь по батьковій лінії насправді не був біологічно моїм дідусем. Роками ходили чутки, що моя бабуся зрадила його з французьким чи, можливо, німецьким солдатом, але він знав про це і просто залишився виховувати дітей, тому що тоді це було саме те, що ви робили", - поділилася вона на Reddit.

Вона пояснила, що ДНК-тест показав, що вона на 25% француженка, а це означає, що її батько, мабуть, на 50% француз. Вона додала: "Мій тато ніколи не знав, хто його справжній біологічний батько. Я не думаю, що хтось розповідав йому цю інформацію, він не є частиною нашого життя, і чоловік, з яким я виросла, думаючи, що він мій дідусь, насправді ним не був. Я все ще вважаю його своїм дідусем, він все ще виконував роль дідуся, поки не помер, але дивно думати, що мій "справжній" дідусь – це якийсь випадковий француз, якого я ніколи не зустріну і, ймовірно, ніколи не дізнаюся його імені, і який сам напевно вже мертвий".

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Коментуючи її допис, інша користувачка поділилася власним дивовижним відкриттям після проходження ДНК-тесту: "Я була шокована, коли пройшла тест. Я очікувала, що у мене буде скандинавська і фінська ДНК, але не очікувала побачити 30% англійської в моїй ДНК. Вся моя скандинавська ДНК (лише 49%) походить з Півночі, що було очікувано, і я знала, що буде трохи фінської (15%) через те, що я живу в Північній Норвегії, звідки походить моя материнська сім'я (багато фінів переїхали туди декілька поколінь тому). Але ніхто в моїй родині не може пояснити всю цю англійську ДНК, і ніхто з інших членів моєї сім'ї, які проходили той самий тест, не має такої кількості англійської ДНК". Інший користувач додав: "Завдяки поєднанню ДНК і відстеження родинного дерева мій тесть виявив, що його батько не був єдиною дитиною, як він думав, а дідусь мав декілька сімей по всій країні і мав 38 дітей!".

Нагадаємо, батьки знайшли сина, якого 37 років тому продала бабуся без їхнього дозволу. Жінка відправила його жити в іншу сім'ю.

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