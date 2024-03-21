Жінка випадково увімкнула камеру у душі: її відео транслювалося під час похорону (фото)

Усі присутні в церкві бачили, як вона милася та голилася.

Жінка випадково зняла себе оголеною в душі під час похоронної трансляції в прямому ефірі.

Про це пише Daily Mail.

Вона відкрила посилання Zoom перед початком служби, щоб попрощатися з покійним. Думаючи, що камера вимкнена, мама двох дітей роздяглася догола, щоб прийняти душ, і зовсім не знала, що її транслюють перед переповненою церквою. Увесь процес приймання душу був виставлений на загальний огляд.

На похороні показали трансляцію, як жінка приймає душ / Фото: dailymail.co.uk

Принизливий момент став вірусним у WhatsApp і був підхоплений радіоведучими Кайлом Сенділендсом і Джекі О, які розповіли про цю принизливу помилку у своєму шоу.

"Подумайте про цю бідолашну жінку... У її родині хтось помер, а вона збиралася лише на поминки. Вона не змогла потрапити на похорон", - сказав Кайл. "Жінка трохи запізнювалася, тому почала дивитися трансляцію, приймаючи душ і голячи вульву. На жаль, це транслювалося в церкві на очах у всіх присутніх. Вона була повністю оголена, а всі просто сиділи в церкві, приголомшені".

На похороні показали трансляцію, як жінка приймає душ / Фото: dailymail.co.uk

Повідомляється, що у північному Лондоні відспівували батька трьох дітей, який помер після боротьби з раком.

Один з відвідувачів розповів про курйозний інцидент: "Вона з'явилася на поминках... Десять хвилин по тому, плачучи і не маючи жодного уявлення про те, що сталося".

Нагадаємо, священник викрив фальшивий похорон. Труна була порожня, а "покійного" оплакували актори. Він назвав цей день "моторошним".

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