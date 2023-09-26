Жінка випадково виявила, що у її чоловіка є ще одна дружина завдяки допису незнайомця у Facebook

Також у нього є дитина від іншої.

Жінка розповіла, як дізналася, що її чоловік веде подвійне життя – і все це завдяки невинному перегортанню сторінок у соціальних мережах.

Про це пише Mirror.

Соціальні мережі – чудовий спосіб бути в курсі того, що роблять ваші друзі та сім'я, ділитися улюбленими знімками та публікувати спогади. Однак останнє, на що можна очікувати, — виявити зловісну інформацію про свого партнера, як це зробила одна жінка, гортаючи дописи на Facebook.

Вона помітила фотографію свого чоловіка та іншої незнайомої жінки у коментарях до допису у групі. Зайшовши на сторінку користувачки, вона виявила, що вони одружені і в них теж є дитина, але з іншим прізвищем.

Спустошена жінка зізналася, що у їхніх стосунках уже були тривожні сигнали. Її чоловік часто подорожує, і вісім місяців тому вона виявила, що він заразився невиліковною ЗПСШ. Він жорстоко звинуватив її, навіть заявивши, що вона була невірною.

"Я переглядала групу у Facebook, де люди допомагають дітям, просять пожертвування, діляться досвідом та мемами. Мати розповіла, що давала чоловікові проносний чай, щоб він не пішов на футбольний матч наступного дня. У коментарях були суцільні знущання та сміх, і їй пропонували оновити результат. Я людина, яка любить читати коментарі, на жаль, я побачила профіль, у якому була фотографія жінки з моїм чоловіком", — розповіла вона на Reddit.

Наткнувшись на профіль незнайомої жінки і знайшовши приголомшливі фотографії, вона також помітила, що її чоловік носить інше прізвище, щоб замести сліди. Далі вона пояснила: "Я почала дивитися, і, мабуть, вони одружилися мирно, мій чоловік створив інший профіль, але в нього інше ім'я та прізвище. Я думаю, що у цієї дитини вигадане прізвище".

Роздумуючи, що робити, жінка вирішила, що найкраще зізнатися у своїх відкриттях, оскільки в неї склалося враження, що "інша жінка також не знала про її існування", тому надіслала їй повідомлення. Однак вона дізналася, що нова обраниця її коханого вже знала, що він одружений.

"Вони одружені два роки, а їхній дитині приблизно 14 місяців. Хоча формально вони не одружені, їхній шлюб недійсний. Я найняла адвоката, зібрала всі докази і перебуваю в шлюборозлучному процесі. Я скаржилася, що він надає перевагу їй, він пішов з дому, щоб жити з нею", - розповіла вона.

Вбита горем результатом конфронтації, вона попросила поради, як рухатися далі:

Ви можете подати на нього до суду за обман особистості. Ви можете сказати судді, що він вів два роки різні життя, і ви також можете подати на нього до суду на його майно

Я б розповів його сім'ї та друзям. Ніколи не захищайте шахрая, вони часто говорять людям, що ви обдурили, щоб захистити себе. Він сказав, що це ти заразила його ЗПСШ. Я знав, що коли він тебе звинуватив, то це була його проблема

Нагадаємо, жінка протягом 20 років щодня приходила на станцію метро, щоб почути голос покійного чоловіка. Понад 40 років тому він записав усі оголошення на станції.

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