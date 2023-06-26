Жінка випадково виявила, що вийшла заміж за свого двоюрідного брата: чим усе закінчилося (фото)

Американське подружжя з Колорадо Селіна та Джозеф були шоковані, коли дізналися, що вони двоюрідні брат і сестра.

Про це пише dailystar.co.uk.

Пара одружилася майже 17 років тому та за цей час народила трьох дітей. Але через 10 років після весілля закохані виявили, що вони родичі.

Вони зрозуміли це лише тоді, коли жінка почала вивчати свою спадщину. Коли вона дізналася правду після проходження тесту ДНК, вона спочатку подумала, що їм доведеться розлучитися.

Селіна та Джозеф / Фото: dailystar.co.uk

Однак 37-річна Селіна розповіла, що незабаром зрозуміла, що залишатися разом буде краще для їхньої родини.

Вона пояснила: "Я почала більше думати про себе: "Для наших дітей, для нашої сім'ї ми повинні триматися разом і залишатися разом". Це був поворотний момент для нас, тому що ви не повинні бути зі своїм двоюрідним братом, але так вийшло".

Селіна та Джозеф / Фото: dailystar.co.uk

44-річний Джозеф додав: "Ми зайшли так далеко, і поки смерть не розлучить нас у моїх книгах, тому я не збирався йти через щось подібне".

Раніше цього року Селіна вирішила публічно розповісти про те, що її чоловік також є двоюрідним братом, знявши відео в TikTok про те, як вона дізналася про це.

Але пару одразу захейтили, назвавши їхні стосунки "хворими".

Селіна та Джозеф / Фото: dailystar.co.uk

Прочитавши лише декілька ненависних коментарів, які вони отримали, Селіна сказала: "Це так тривожно, чому ви одружуєтеся зі своєю кузиною? Вони такі схожі, як вони не знали? Мені шкода дітей. Мені було б соромно, якби я був їхньою дитиною".

Дочка подружжя сказала мамі, що "це ніби як нормально", тоді як старша дитина зізналася, що іноді почувається "трохи дивно", але додала, що, оскільки вони дізналися про це лише після весілля, у їхньому шлюбі немає "жодної проблеми".

Селіна та Джозеф / Фото: dailystar.co.uk

І не лише діти приймають їхні стосунки. Батько Селіни, Марк, вважає, що їм обов'язково слід залишатися разом.

"Їм дуже добре разом, вони доповнюють одне одного, вони наша сім'я, і вони будуть разом ще довго, як я та моя дружина. Я все одно їх прийняв би, вони моя сім'я".

Селіна та Джозеф сказали, що тепер вони ігнорують ненависників і планують залишатися у щасливому шлюбі.

"Для людей, які залишали нам негативні коментарі, легко говорити зовні, не знаючи всієї внутрішньої історії. Ми дізналися майже через 11 років, після трьох дітей… Це не те, від чого можна розлучитися і піти", — сказав Джозеф.

Нагадаємо, британське подружжя Марк і Сара Сміт розповіло, як схуднення змінило їхнє життя. Пара скинула 45 кг та врятувала шлюб.

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