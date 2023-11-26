Жінка випадково залишила $7000 чайових за сендвіч – як це сталося

В американському місті Атланта стався цікавий інцидент – жінка на ім'я Віра Коннер купила стандартний сендвіч за $7 доларів у мережі ресторанів швидкого харчування Subway, після чого вона подумала, що на екрані їй потрібно ввести номер свого телефону, щоб отримати знижку.

Про це пише Bild.

Проте, насправді це була сума чайових, які вона готова залишити закладу. З кредитної картки жінки списалося $7113.

"Я могла б поїхати в Італію і купити (на ці гроші - ред.) там сендвіч", - сказала вона.

Віра Коннер близько місяця намагалася повернути гроші, проте менеджер закладу відмовився це робити.

"Це неймовірно. Я думаю, будь-хто, хто це бачить, розуміє, що це помилка. Раніше я сама працювала у роздрібній торгівлі. Це величезні гроші. І, знаєте, я взагалі не великий шанувальник чайових", – прокоментувала ситуацію американка.

Subway пішов їй назустріч лише після того, як на історію Коннер звернув увагу місцевий телеканал і вона набула розголосу.

Нагадаємо, жінці до кінця життя заборонили плавати на круїзних лайнерах: що вона накоїла.

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