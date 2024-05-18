Жінка випадково зіграла в онлайн-лотерею та зірвала найбільший джекпот: відома сума

Гроші вона планує витратити на свою маму.

Жінка з Північної Кароліни, США, виграла лотерейний джекпот у розмірі $736 874, коли випадково зіграла в онлайн-гру.

Про це пише UPI.

Синтія Гарріс із міста Кері розповіла, що не усвідомлювала, що зробила ставку в два долари, коли спробувала цифрову миттєву гру, доступну онлайн.

"Я думала, що граю в деморежимі", - пригадала вона.

Представники лотереї заявили, що приз Гарріс став найбільшим виграшем у будь-якій цифровій грі від моменту її запуску в листопаді минулого року.

"Я щаслива людина", - сказала переможниця.

Синтія планує використати свій виграш, щоб подбати про свою матір.

Нагадаємо, в США чоловік придбав лотерейний білет за 10 доларів та виграв приголомшливу суму. За гроші, які він виграв, хоче купити автомобіль та відремонтувати будинок.

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