Жінка випадково зруйнувала шлюб чоловіка, зробивши ДНК-тест: чому його дружина приревнувала та пішла

Жінка пережила найбільший шок у своєму житті, коли дізналася, що у неї є давно втрачений рідний брат після проходження ДНК-тесту – але її відкриття в результаті "зруйнувало" його життя.

Про це пише Mirror.

Ділячись історією, її дочка пояснила , як вона зробила ДНК-тест, щоб дізнатися більше про свою родинну спадщину, не очікуючи, що натрапить на незнайомий "зв'язок", коли прийдуть результати.

"Моя мама зробила ДНК-тест і вона обрала варіант, який дозволив їй бути пов'язаною з членами родини. У неї є зведений брат, якого віддали на всиновлення, оскільки він був результатом інтрижки її батька з колишньою дівчиною", - поділилася донька жінки на Reddit.

Далі її мама дізналася, як її батько був "змушений" порвати зі своєю дівчиною, тому що вона походила з дуже релігійної сім'ї, де підліткова вагітність не схвалювалася. Жінка додала: "Їй також довелося відмовитися від дитини. Родина з боку моєї матері ніколи не знала про нього до минулого року. Моєму дідусеві також вдалося зберегти цю таємницю протягом 60 з гаком років, що приголомшує".

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Зрештою, мама зустрілася зі зведеним братом – і не могла повірити, наскільки він схожий на її батька. Вони почали проводити багато часу разом – ділитися історіями про своє дитинство та розшукувати його біологічну матір.

Однак дружина почала ревнувати його до того, що він проводить так багато часу з "новою" сестрою. Жінка додала: "Я також тішуся за нього, що він знайшов свою біологічну родину. Виявляється, він все життя жив за 20 хвилин від нас, а ми й гадки не мали. Ми навіть ходили до одного сімейного лікаря. Єдиний мінус у тому, що, дізнавшись про все це, його дружина почала ревнувати його до того, що він проводить час з усіма давно втраченими братами і сестрами, і вони розлучилися".

Втім, племінниця вважає, що дядькові краще без дружини, і каже, що нещодавно він почав зустрічатися з іншою жінкою.

Коментуючи її допис, один користувач сказав: "Як на мене, це не звучить як недолік. Щасливої дороги їй". Інший додав: "Можливо, більша сім'я додала йому сміливості, щоб нарешті піти". Третя людина написала: "Це було поширеним явищем у ті часи. Все було пов'язано з іміджем, і дівчина, яка народила дитину поза шлюбом, мала жахливу репутацію. Це не мало нічого спільного з релігією. Зараз це вже не так актуально".

Нагадаємо, подружжя зробило ДНК-тест заради розваги та дізналося, що виховує чужого сина. Сім'я відчула, що весь їхній світ зруйнувався.

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