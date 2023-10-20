Жінка вирішила кинути чоловіка та чотирьох дітей і вирушити до Кенії до молодого онлайн-коханця

Вона закохалася в чоловіка, з яким познайомилася онлайн.

Жінка розповіла, як була готова кинути свою сім'ю заради молодого чоловіка, з яким вона познайомилася онлайн.

Про це пише Daily Star.

40-річні Сара та Кіт були одружені вже майже 18 років, коли він виявив, що вона листувалася з іншими чоловіками за його спиною.

Втім, ще більшого розпачу він зазнав, коли 2017 року кохана подала на розлучення, щоб знайти 26-річного кенійця Кевіна Ондієкі.

Сара та Кіт із дітьми / Фото: скриншот з відео

Попри те, що Сара ніколи не зустрічалася зі своїм кавалером на відстані, вона наполягала на тому, що вона "шалено закохана" і сподівається переїхати за тисячі кілометрів, щоб якнайшвидше вийти заміж за свого молодого обранця.

"Коли я зустріла Кевіна, мене дуже приголомшила його м'якість", — розповіла вона. "Коли він писав мені повідомлення, він завалював мене любов'ю. Він називав мене "крихіткою" та "королевою". Він змусив мене почуватися особливою".

Кевін Ондієкі / Фото: скриншот з відео

Кевін розповів Сарі, що він керував дитячим будинком і був пастором для дітей. Пара щодня листувалася та розмовляла відеозв'язком.

Кевін Ондієкі / Фото: скриншот з відео

Однак його заяви про кар'єру спростувала сім'я Сари, яка вважає, що він шахрай. За даними місцевих ЗМІ, батько Кевіна, пастор Космас Ондієкі підтвердив побоювання сім'ї. Він сказав, що його син не керує дитячим будинком і ніколи не був пастором.

Кевін був не першим, з ким Сара зав'язала онлайн-роман: вона закохалася в чоловіка на ім'я Ерік з Гани, ще будучи у стосунках із Кітом.

Сара / Фото: скриншот з відео

Вона стверджує, що її перший роман "просто провалився", але вони досі дружать.

Однак саме через ці стосунки її цифрова невірність вийшла з-під контролю.

Кіт та інші члени сім'ї Сари відчайдушно намагалися переконати її, що вона робить величезну помилку, плануючи переїхати до Кісії, Кенія.

Сара / Фото: скриншот з відео

Історія сім'ї з'явилася в американському токшоу "Доктор Філ", де з'ясувалося, що Сара сказала Кіту: "Якщо це не спрацює, я можу просто повернутися до тебе".

Мама чотирьох дітей підтвердила, що вона була готова залишити своїх чотирьох дітей заради зрадницьких стосунків.

Доктор Філ МакГроу попросив Сару спробувати 90-денну роботу над своїм шлюбом із Кітом, перш ніж здійснити величезний переїзд до Кенії.

Нагадаємо, жінка витратила 15 років, щоб помститися чоловікові, який плюнув на її подругу. Вона розповіла, що вигадала.

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