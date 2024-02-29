Жінка, вірусне фото якої врятувало їй життя, розбагатіла за тиждень після виходу з в'язниці

Вона сказала, що публікація її тюремної фотографії "виявилася на краще".

Жінка, фотографія якої стала вірусною, сказала, що це могло врятувати їй життя після того, як вона заробила 24 тисячі доларів за тиждень після звільнення з в'язниці.

Про це вона розповіла Daily Mail.

Еббі Ньюман здобула вірусну популярність завдяки своїй фотографії після арешту за крадіжку в магазині та хуліганство. Світлину 28-річної дівчини було опубліковано в Instagram під назвою "Mugshawtys", який ділиться жіночими фотографіями з 755 000 підписниками, і завдяки цьому вона стала вірусною.

Еббі Ньюман / Фото: instagram.com/buffmommyab

Жінка з Алабами на той час і гадки не мала про це, оскільки перебувала у в'язниці, але коли її звільнили, вона побачила, що у неї з'явилася величезна кількість фоловерів у соціальних мережах, і люди позначали її фотографію.

"Я навіть не знала про це, поки не вийшла з в'язниці і не побачила, що у всіх моїх соціальних мережах з'явилися підписники", - розповіла вона. "Насправді, я вважаю, все обернулося на краще".

Еббі Ньюман / Фото: instagram.com/buffmommyab

Її популярність зрештою призвела до підтримки її сторінки OnlyFans, і вона розповіла, що заробила близько 24 000 доларів за тиждень після звільнення з в'язниці завдяки всім новим фоловерам.

Еббі Ньюман / Фото: instagram.com/buffmommyab

Еббі також сказала, що її фотографія, яка стала вірусною, можливо, врятувала їй життя, оскільки це сталося у важкий час.

Вона пригадала: "У той час я через багато що пройшла. У мене щойно стався викидень, і я була не в собі. Чесно кажучи, потрапляння до в'язниці не лише допомогло мені фінансово, а й у певному сенсі врятувало мені життя. Я одужую від героїнової наркозалежності. Я твереза шість років, і після викидня я пішла темним шляхом депресії. У мене ПРЛ та посттравматичний стресовий розлад, і я не приймала ліків, так що я була не в собі. Таким чином, поширення фото допомогло мені не лише розплатитися з боргами та жити комфортнішим життям, а й допомогло мені повернутися до себе".

Еббі Ньюман / Фото: instagram.com/buffmommyab

Нагадаємо, страту серійного вбивці повністю скасували після восьми невдалих спроб. Він перебуває за ґратами вже пів століття.

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