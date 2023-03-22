Жінка вистрибнула з літака на скейтборді і встановила новий світовий рекорд - відео

Вона каталася на висоті 2,7 км.

Бразильсько-американська професійна вулична скейтбордистка Летісія Буфоні встановила новий світовий рекорд Гіннеса.

29-річна жінка вистрибнула на дошці з літака на висоті 9022 фути (2,7 км).

Буфоні одягнула парашут і виконала слабке ковзання – комбінацію ковзання з дошки та ковзання 50/50 – по трубі, яка виходила із задньої частини літака.

Книга рекордів Гіннеса підтвердила, що завдяки цьому трюку Буфоні стала рекордсменкою з найвищого ковзання на скейтборді за межами задньої частини літака.

"Шалено думати, що я перша людина, яка каталася на скейтборді в літаку і робить трюк в повітрі. Я не знала, можливо це чи ні", - передає слова Летісії upi.com.

Нагадаємо, американка Макенна Майлер приголомшила своєю пробіжкою на дев'ятому місяці вагітності. Вона взяла участь у змаганнях з легкої атлетики у Каліфорнії.

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