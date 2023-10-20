Жінка витратила 15 років, щоб помститися чоловікові, який плюнув на її подругу: що вона вигадала

Тепер вона нарешті заспокоїлася.

Жінка протягом 15 років саботувала чоловіка після того, як одного вечора в коледжі він образив її подругу.

У відео TikTok під назвою "Це справді божевілля" Лінда Соллі Герд пригадала ніч, коли вона насолоджувалась вечіркою з друзями на комедійному шоу. Тоді одна з її подруг випадково перекинула напій на коліна чоловікові.

Герд сказала, що чоловік був такий розлючений, що плюнув на її подругу, назвавши жінку "дурною товстою с*кою".

"Я кричу цьому хлопцю в обличчя: "Це напад. Ти огидний. Ти сміття. І він називає мене потворною с*кою", - пригадала вона.

Лінда Герд / Фото: скриншот з відео

Герд цього не пробачила і не забула, тому відшукала цю людину в Facebook, де помітила, що він є великим шанувальником культових серіалів "Пуститися берега" та "Ходячі мерці".

Бажаючи помститися, дівчина створила фейкові облікові записи у Facebook, щоб щотижня псувати епізоди обох шоу через прямі повідомлення.

"Це було тоді, коли шоу транслювалося по телебаченню, по одній серії на тиждень. Отже, ви б зробили все, щоб уникнути спойлера", — сказала вона. "Я йду шукати усі спойлери. Я заходжу до Reddit. Я відвідую усі форуми. Всі".

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Лінда сказала, що чоловік намагався заблокувати всі фейкові акаунти, які вона створювала, але вона продовжувала створювати нові та псувати йому телевізійне задоволення.

"Я займалася цим декілька місяців, а потім відпустила образу", - зізналася вона.

Потім Герд розповіла, що чоловік опинився у неї на уроці політології, що дало їй ще одну нагоду продовжити свій план.

"Він адвокат диявола у всьому", - заявила жінка. "Якось він запустив свій PowerPoint на проекторі для класного проєкту, і просто перед тим, як програма запустилася, я побачила на ноутбуці невелике ім'я користувача".

Завдяки цьому вона змогла відстежити акаунт чоловіка на Reddit. Вона сказала, що засипала його спойлерами, але потім дала перепочинок.

Герд ненадовго відійшла від мстивих веселощів і не турбувала чоловіка майже десять років, поки спільна подруга у Facebook не оголосила про свої заручини з цим чоловіком.

"Я дізнаюся, що вони заручені, коли вони вже зовсім близькі до весілля, і я така: "Я так давно не думала про цього хлопця", — каже вона. "Тому я переглядаю його Reddit, щоб дізнатися, чи він використовує його досі".

Лінда кинулася до облікового запису чоловіка на Reddit, щоб дізнатися, чим він займався всі ці роки, і виявила декілька "зловісних речей". Зокрема, він публікував знімки та неприємні історії про кохану.

"Якби це був твій партнер, ти хотіла б про це знати", — сказала вона.

Герд увійшла до одного зі своїх облікових записів Facebook, що не використовуються, і відправила повідомлення чоловіка на Reddit його нареченій.

У результаті, жінка розірвала з ним заручини. За її словами, вона невдовзі вийшла заміж за іншого та народила дітей.

"У неї прекрасні діти, процвітаючий бізнес і, схоже, щасливий шлюб", - сказала Лінда про жінку.

Тож, Герд вже остаточно заспокоїлася, вважаючи, що достатньо помстилася кривднику своєї подруги.

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