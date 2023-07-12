Жінка виявилася єдиною пасажиркою літака: як її балували у стилі VIP (фото)

Жінка стала VIP-пасажиркою після того, як виявила, що вона єдина на борту літака.

Про це пише Mirror.

Ганна Маден-Адамс летіла з відпустки на Ібіці. Там жінка святкувала своє 38-річчя з друзями.

Ганна Маден-Адамс на вечірці з нагоди дня народження / Фото: mirror.co.uk

Вона очікувала, що полетить додому на Джерсі звичайним рейсом, але було ошелешена, коли дізналася, що її літак повністю порожній. На борту крім неї самої та екіпажу взагалі нікого не було.

Вона розповіла, як насолоджувалася розкішним сервісом всього за 242 долари.

Так, пасажирку доставили від виходу на посадку до літака машиною, і вона навіть отримала декілька порад від пілотів.

Вона сказала: "Це звучить безглуздо, тому що я всього лише звичайна людина, але це було дуже хвилююче: мене везуть машиною до літака, а потім я одна піднімаюся на борт. Це було дуже сюрреалістично, але це було так чудово. Зазвичай рейси переповнені, у вас є діти, сім'ї, групи людей, усі розмовляють та сміються. Натомість вони сказали: "Сідайте, де хочете, і кладіть свій багаж, де вам подобається". Я обрала місце біля вікна спереду".

Ганна з екіпажем / Фото: mirror.co.uk

Цікаво, що коли жінка спочатку прибула до аеропорту, працівники сказали, що літаки не курсують з Ібіци до острова Джерсі. Але, попри плутанину, їй все-таки вдалося зареєструватися.

Ганна додала, що члени екіпажу були дуже добрими та розповіли їй багато цікавого.

Нагадаємо, нещодавно екіпаж висадив 19 пасажирів, бо літак був занадто важким, щоб злетіти. Туристам запропонували компенсацію.

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