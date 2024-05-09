Жінка вийшла заміж у сукні з простирадл просто під час пологів: чому так сталося

Мама зі штату Флорида, США, вийшла заміж під час пологів – перед тим, як народити дитину всього через декілька годин.

Про це повідомляє телеканал Fox 35 Orlando, який показав відповідні кадри.

"Я ніколи не чула, щоб хтось одружувався в лікарні до нас", - розповіла Бріанна Церезо про своє весілля.

На той час майбутня наречена, яка щойно переїхала з Нью-Йорка до Орландо зі своїм чоловіком Луїсом, мала народити 26 лютого.

Однак їй довелося звернутися до відділення невідкладної допомоги раніше, ніж очікувалося, після того, як вона захворіла на респіраторно-синцитіальний вірус (РСВ) – поширений респіраторний вірус, який може завдати шкоди вагітним жінкам, а також передаватися плоду.

Щоб запобігти ускладненням, лікарі викликали пологи, але була одна заковика: вони з Луїсом мали одружитися наступного дня, і вона припускала, що не зможе цього зробити через майбутні пологи.

Тоді медсестра вигадала спосіб, як дозволити Бріанні отримати весільний торт і з'їсти його.

"Я розповіла їй смішну історію: “Взагалі-то, ми повинні були піти завтра вінчатися, але я опинилася тут, і тепер мене будуть стимулювати, тому ми не можемо піти”, - пригадала Бріанна. "А вона каже: “О, добре, у мене тут є капелан, який може вас повінчати".

Медичні працівники доставили все необхідне, влаштувавши цілий весільний вечір, поки у нареченої були перейми. Медсестри-організаторки весілля придбали квіти в сувенірному магазині лікарні, спланували музичний супровід і навіть пошили весільну сукню з простирадл за ескізами Бріанни, які вона зберегла у своєму смартфоні.

"Я сиділа на ліжку, поки все це відбувалося, і все, що я бачила, це простирадла, що летіли, і стібки, і за 30 хвилин у мене була та сукня, яку я хотіла спочатку", - поділилася жінка.

На щастя, оскільки весілля пацієнтки було заплановане на наступний день, у неї в сумочці вже були каблучки пари і документи, що допомогло прискорити процес.

Через декілька годин після церемонії у молодят народився хлопчик, якого назвали Лендоном. Мама сказала, що "вдячна" персоналу за те, що вони вбили двох зайців одним пострілом.

Нагадаємо, коханка народила дитину від померлого бойфренда і подала до суду на його дружину щодо спадщини. Суд уже виніс рішення щодо цієї справи.

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