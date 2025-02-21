Жінка вийшла заміж за чоловіка, який збив її на авто: історія кохання та фото пари

Кохання – почуття, яке приходить тоді, коли його найменше очікуєш. Воно не обирає часу чи місця, не запитує про плани чи обставини. Так, одна жінка вийшла заміж за чоловіка, якого їй намалювала екстрасенска. Тепер соцмережі сколихнула нова романтична історія, яка розпочалася трагічно.

У Китаї жінка вийшла заміж за чоловіка, який збив її на машині. Про це пише SCMP.

36-річний чоловік на прізвище Лі та його 23-річна дружина побралися у провінції Хунань у лютому. Коли вони "зустріли" одне одного в грудні 2023 року, він був водієм автомобіля, який спричинив аварію, а вона – жертвою. Лі тоді їхав швидко, бо мав справу з надзвичайною ситуацією. Він збив невідому жінку, яка їхала на електровелосипеді.

Лі негайно вийшов з машини, щоб перевірити, як вона. Жінка, у якої пізніше діагностували перелом ключиці, сказала "Не хвилюйтеся", коли він перепросив, коли вона все ще лежала на землі.

Жінка вийшла заміж за чоловіка, який збив її на авто / Фото: QQ.com

Лі сказав, що вважає її доброю людиною. Батьки жінки також зняли з Лі провину і не вимагали компенсації.

Натомість Лі щодня відвідував жінку в лікарні, щоб доглядати її. Вони ділилися одне з одним багатьма особистими історіями. У результаті їхнього спілкування жінка зізналася Лі в коханні через три тижні після аварії.

Спочатку Лі заявив, що він занадто старий для неї. Але одного разу він погодився піти з нею в кіно, тому що "був їй винен".

Вона завагітніла у вересні минулого року, а в лютому вони одружилися.

Жінка вийшла заміж за чоловіка, який збив її на авто / Фото: QQ.com

Продавець і бізнесмен Лі має борги, в той час як його дружина щойно закінчила університет і працює в місцевому магазині молочного чаю.

Лі сказав, що шлюб не входив до його життєвих планів до того, як він зустрів її. Він подякував дружині за її "хоробрість".

Лі, який живе з родиною дружини, тому що це ближче до його роботи, сказав, що його кохана і тесть були дуже добрі до нього. Вона навіть відмовилася від викупу за наречену у 188 000 юанів (26 000 доларів США), який він приготував, знаючи, що він був у боргах, і попросила його вкласти гроші у свій бізнес.

Лі також розповів, що аварія, яка їх пов'язала, була шостою за два місяці, але, як не дивно, останньою відтоді, як вони познайомилися.

Нагадаємо, пара мандрівників одружилася в літаку на висоті 9000 метрів. 200 випадкових пасажирів стали "гостями" свята.

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