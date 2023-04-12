Жінка вийшла заміж за ганчіркову ляльку і каже, що вже вдруге вагітна (фото)

У пари вже є один спільний "син" – ще одна ганчіркова лялька на ім’я Марселіньо.

37-річна жителька Бразилії Мейрівон Роча Мораєс стрімко здобула славу після того, як закохалася в Марсело – ганчіркову ляльку, яку зробила для неї її мама. Зрештою, 2022 року жінка "вийшла заміж" за ляльку.

Про це повідомляє Daily Star.

Незважаючи на кілька злетів і падінь, зокрема на "зради" Марсело, Мейрівон каже, що вони подолали свої перешкоди і тепер чекають на "другу дитину".

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"Я дуже щаслива, тому що знову вагітна від Марсело. Цього разу у нас буде дівчинка. Ми дуже щасливі", – сказала жінка журналістам, додавши, що навіть якщо дитина виявиться хлопчиком, вони з коханим все одно зустрінуть дитину з обіймами.

Мораєс про цю звістку оголосила у TikTok, показавши начебто позитивний тест на вагітність. У підписі до відео, на якому жінка стримає та усміхається, підносячи тест до камери, вона вказала: "Я вагітна!"

Фото: Jam Press Vid/@meirivoneemarcelo

Фото: Jam Press Vid/@meirivoneemarcelo

Шанувальники швидко привітали пару та поділилися своїми побажаннями, хоча деякі користувачі TikTok поставилися до оголошення більш скептично.

"Їй потрібна допомога", – прокоментував один з підписників.

"Дуже божевільна", – додав інший.

Ця новина стала приємним сюрпризом для Мораєс та її полотняного "чоловіка" після того, як минулого року пара пережила труднощі через "невірність" Марсело. Мейрівон каже, що була нажахана, дізнавшись про "зраду чоловіка", хоча він не міг рухатися чи говорити.

"З тих пір, як дізналася, що він мені зрадив, ми були дуже віддалені. Ми все ще живемо в одному будинку, але це вже не той самий дім. Але зараз, через дитину, все по-іншому. Марсело набагато ніжніший зі мною, і я вірю, що це покращить наші стосунки. Ця нова дитина врятує наш шлюб", – стверджує бразилійка.

У пари вже є один спільний "син" – ще одна ганчіркова лялька на ім’я Марселіньо, який безболісно "народився" 21 травня 2022 року.

Фото: Jam Press Vid/@meirivoneemarcelo

Нагадаємо, британська співачка Brocarde, яка заявила, що вийшла заміж за примару минулого року, звернулася за консультацією з питань шлюбу через медіума і тепер подумує про вигнання нечистої сили.

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