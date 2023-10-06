Жінка вийшла заміж за племінника подруги, який молодший за її сина: історія їхнього кохання (фото)

Пара із великою різницею у віці вимушена боротися за своє кохання через критику з боку сім'ї та друзів.

Про це пише Mirror.

Діна Бумер закохалася у Стівена, племінника своєї подруги, коли йому було 19, а їй 38.

Нещодавно вони разом відсвяткували сьому річницю весілля і пишаються тим, що мають чотирирічну дитину. Стівен, якому зараз 27 років, також є вітчимом ще чотирьох дітей Діни, яким 13, 17, 25 і 31 рік.

Діна Бумер та Стівен / Фото: Caters

Їхній роман спочатку спричинив здивування – не в останню чергу тому, що Діна старша за маму Стівена. Але, за словами чоловіка, зараз люди починають оговтуватися. Він сказав: "Початок стосунків був найважчим, але тепер все набагато простіше, оскільки люди, які бачать нас такими, якими ми є, знають, що нам судилося бути разом".

Діна і Стівен вперше познайомилися через його тітку і зустрілися, коли вона почала відвідувати його автомобільний клуб у його середній школі. Вона їздила на своєму джипі і возила його та його друзів бездоріжжям, одночасно знайомлячись з підлітком.

Діна Бумер та Стівен / Фото: Caters

Тоді Діна була домогосподаркою і переживала розлучення зі своїм колишнім чоловіком після 22 років шлюбу. В результаті їй довелося переїхати до квартири зі своїми чотирма дітьми, і вона вирішила попросити Стівена переїхати до неї, щоб допомогти з орендою. Перш ніж вони це усвідомили, вони були спантеличені.

Сантехнік Стівен визнає, що його друзі та сім'я спочатку поставилися до цього роману скептично. "Моїй матері це не дуже сподобалося. Діна всього на декілька місяців старша за неї, тому їй це здалося трохи дивним", — зізнався він. "Родина казала, що я дитина, і не можу зрозуміти, як це — виховувати цілу сім'ю, оскільки, очевидно, у Діни були діти до мене — один був старший за мене — але це не так. Зараз це не має значення, оскільки у мене з усіма ними чудові стосунки".

Діна Бумер та Стівен / Фото: Caters

Деякі з друзів Стівена теж віддалилися, але він каже: "Тепер, коли вони всі стали розсудливими і завели власних дітей, вони починають розуміти, на що це схоже, і моя сім'я тепер починає приймати ці стосунки. У мене склалися прекрасні стосунки з дітьми Діни".

Нагадаємо, чоловік під час освідчення епічно гепнувся з каменя у море. Це мало бути романтично.

Читайте також: