Жінка вийшла заміж за стриптизера і приголомшила деталями шлюбу (фото)

Валентино спить з іншими жінками, але Емілі йому довіряє.

Емілі з Британії вийшла заміж за стриптизера Валентино після знайомства, під час якого чоловік танцював на колінах її подруги на шоу Magic Mike. Як стверджує жінка, вона не проти, що чоловік спить з іншими.

Про це повідомляє The Sun.

Коли медична кодерка Емілі побачила, що її найкраща подруга отримує танець від стриптизера на своїх колінах, то попросила бути наступною, а потім дала Валентино свій номер телефону.

Пара продовжила спілкуватися. А згодом Емілі проїхала сім годин автомобілем, щоб подивитися ще одне з шоу Валентино.

Чотири роки потому пара одружилася. Емілі проводить вихідні, готуючи їжу, а Валентино гуляє і спить з іншими жінками.

"Він може робити все, що забажає, допоки він розповідає мені про це", – сказала Емілі YouTube-каналу Love Don’t Judge.

Вона поділилася, що бачить Валентино лише один вихідний на місяць, і вважає, що було б несправедливо, аби чоловік ні з ким не займався сексом у цей час.

Валентино / Скриншот з відео

Пара також є свінгерами, і це викликало багато осуду в соціальних мережах. Багато хто з користувачів стверджував, що їхні стосунки не будуть тривалими, і що вони на шляху до розлучення.

Однак Емілі запевнила, що її підтримує кожен, хто має для неї значення.

Емілі / Скриншот з відео

Жінка завжди відвідує шоу Валентино і стверджує, що не має проблем з тим, щоб він танцював на колінах у інших людей. Емілі навіть пере для чоловіка його костюм стриптизера перед шоу.

"У наших відносинах є нуль правил щодо його виступу", – каже дружина стриптизера.

Жінка розповіла, що люди вважають їхню пару "огидною", і що чоловік контролює її. Однак за словами Емілі, їй подобаються їхні нетрадиційні стосунки.

До слова, раніше повідомлялося, що жінка, яка начебто "вийшла заміж" за привида, а потім розлучилася з ним, тепер "усиновила" одержимого клоуна.

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